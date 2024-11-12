Το Ιράν κατασκευάζει ένα «αμυντικό τούνελ» στην Τεχεράνη, μετέδωσε την Τρίτη το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, μετά από τα χτυπήματα του Ισραήλ στη χώρα και μεταδίδει το Reuters.

Το τούνελ, που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης, θα συνδέει έναν σταθμό στο μετρό της Τεχεράνης με το νοσοκομείο Ιμάμ Χομεϊνί, επιτρέποντας έτσι την άμεση υπόγεια πρόσβαση σε ιατρική εγκατάσταση.

«Για πρώτη φορά στη χώρα, ένα τούνελ με αμυντικές «εφαρμογές» κατασκευάζεται στην Τεχεράνη», δήλωσε στο Tasnim ο επικεφαλής μεταφορών του Δημοτικού Συμβουλίου της Τεχεράνης.

Τον περασμένο μήνα, το Ισραήλ πραγματοποίησε τα πρώτα του πλήγματα στο Ιράν, χτυπώντας εργοστάσια πυραύλων και άλλες τοποθεσίες κοντά στην Τεχεράνη και στα δυτικά της χώρας, ως απάντηση στην επίθεση του Ιράν την 1η Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος.

