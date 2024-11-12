Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι άνοιξε ένα νέο σημείο διέλευσης για την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, μία ημέρα προτού περάσει το χρονικό όριο που είχαν θέσει οι ΗΠΑ στις ισραηλινές αρχές προκειμένου να αυξήσουν τη βοήθεια που παρέχεται στους Παλαιστίνιους.

«Στο πλαίσιο της προσπάθειας και της δέσμευσης που έχει στόχο την αύξηση του όγκου και των δρομολογίων της βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, άνοιξε σήμερα το σημείο διέλευσης ‘Κισουφίμ’ για τα φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια», επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός σε κοινή ανακοίνωσή του με την Cogat, την ισραηλινή υπηρεσία αρμόδια για τις πολιτικές υποθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη.

Οι Αμερικανοί υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας Άντονι Μπλίνκεν και Λόιντ Όστιν απηύθυναν σε επιστολή τους με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου σειρά αιτημάτων προς το Ισραήλ με στόχο να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας.

Οι δύο υπουργοί έδωσαν διορία 30 ημερών στις ισραηλινές αρχές προκειμένου να συμμορφωθούν με τα αιτήματα αυτά, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση οι ΗΠΑ ενδέχεται να αναστείλουν μέρος της στρατιωτικής βοήθειας που παρέχουν στο Ισραήλ.

Μεταξύ των αιτημάτων που διατύπωσαν οι ΗΠΑ ήταν το Ισραήλ να επιτρέψει να εισέρχονται στον παλαιστινιακό θύλακα καθημερινά έως 350 φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, να ανοίξει ένα πέμπτο σημείο διέλευσης προς τη Λωρίδα της Γάζας και να περιορίσει τις εντολές εκκένωσης περιοχών του θύλακα στις απολύτως απαραίτητες.

Ο Μάθιου Μίλερ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, είχε δηλώσει την προηγούμενη Πέμπτη ότι το Ισραήλ σκοπεύει να ανοίξει «τις επόμενες ημέρες» το σημείο διέλευσης Κισουφίμ, που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του θύλακα, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με καταστροφική ανθρωπιστική κρίση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

