Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Έναν καινούριο και πιο φιλόδοξο στόχο για τη μείωση της εκπομπής ρύπων στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ από το βήμα της συνόδου COP29 για το κλίμα στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Όπως είπε, η χώρα θα μειώσει τους ρύπους κατά 81% ως το 2035 σε σχέση με τις ποσότητες εκπομπών του 1990. Πρόκειται για αναβάθμιση από το στόχο αντίστοιχης μείωσης κατά 78% που ίσχυε μέχρι τώρα.

Ο κ. Στάρμερ είπε πως προσφέρεται μία «τεράστια ευκαιρία» στη χώρα του «να ηγηθεί του κόσμου στην οικονομία του αύριο», με την πράσινη μετάβαση να εξασφαλίζει θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη.

Σημείωσε ότι ήδη η κυβέρνησή του έχει άρει την απαγόρευση χερσαίων αιολικών πάρκων, έχει αναγγείλει πως δε θα εκδώσει νέες άδειες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου και έχει υποσχεθεί κονδύλια για τεχνολογίες όπως η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.

Είπε προς τους συνέδρους ότι ο κόσμος βρίσκεται «σε κρίσιμο σταυροδρόμι στην κλιματική κρίση», τονίζοντας ότι οι επιλογές που γίνονται τώρα για το κλίμα άπτονται της εθνικής ασφάλειας, η οποία «δεν μπορεί να υπάρξει δίχως οικονομική ασφάλεια, που με τη σειρά της δεν μπορεί να υπάρξει δίχως κλιματική ασφάλεια».

Πηγή: skai.gr

