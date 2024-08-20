Οι δικαστικές αρχές του Ιράν έκλεισαν δύο παραρτήματα οργανισμών που συνδέονται με τη Γερμανία, λόγω «παράνομης δραστηριότητας και οικονομικής απάτης» μετέδωσε το πρακτορείο Mizan σήμερα.

Πρόσφατα, η Γερμανία απαγόρευσε τη λειτουργία ενός ισλαμικού κέντρου στο Αμβούργο.

Το πρακτορείο, που πρόσκειται στις δικαστικές αρχές, ανάρτησε φωτογραφίες στις οποίες άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας αφαιρούν την πινακίδα του Ινστιτούτου Γερμανικής Γλώσσας στην Τεχεράνη.

«Επιπροσθέτως, υπήρξαν αναφορές για παραβιάσεις και από άλλα κέντρα που συνδέονται με τη Γερμανία και οι έρευνες για το θέμα αυτό συνεχίζονται», πρόσθεσε το Mizan.

Τον Ιούλιο οι γερμανικές αρχές απαγόρευσαν το Ισλαμικό Κέντρο του Αμβούργου (IZH) και οργανώσεις που συνδέονταν με αυτό. Το υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ότι το IZH λειτουργούσε ως εκπρόσωπος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και στόχος του ήταν να προωθήσει μια ισλαμική επανάσταση στη Γερμανία.

Μετά το κλείσιμο του ΙΖΗ, το Ιράν κάλεσε για εξηγήσεις τον πρεσβευτή της Γερμανίας στην Τεχεράνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

