Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Θύελλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει τις τελευταίες μέρες στο Βερολίνο οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις που ξεκίνησαν από την FAS για περικοπές σχεδόν 50% στον προϋπολογισμό του 2025 της γερμανικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Η γερμανική κυβέρνηση, χθες Δευτέρα, διά του αν. κυβερνητικού εκπροσώπου Βόλφγκανγκ Μπύχνερ, προσπάθησε να άρει τις αμφιβολίες σχετικά με την πρόθεσή της να στηρίξει επαρκώς την Ουκρανία και την επόμενη χρονιά.



Με δήλωσή του μέσω της πλατφόρμας Χ ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς διαμηνύει ότι «η Γερμανία είναι και θα παραμείνει ο ισχυρότερος σύμμαχος της Ουκρανίας στην Ευρώπη σε ό,τι έχει να κάνει με τη στήριξή της. Και θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε» όπως λέει, συμπληρώνοντας στη συνέχεια: «Με ένα δάνειο 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα υλοποιήσουμε μαζί με την ομάδα G7. Αυτό θα επιτρέψει στην Ουκρανία να προμηθευτεί όπλα σε μεγάλη κλίμακα. Εκεί πάνω μπορεί να στηριχθεί η Ουκρανία». Απέφυγε πάντως οποιαδήποτε αναφορά στον επόμενο προϋπολογισμό και τις προβλέψεις του για την Ουκρανία.





Μερτς: Ο Σολτς ζει σε άλλο πλανήτη





Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Φρίντριχ Μερτς σχολιάζει ότι «ο καγκελάριος ζει σε άλλον πλανήτη» και ότι μιλά για τη Γερμανία «σαν να μην τη γνωρίζει». Του επιρρίπτει, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Sat.1, ότι ναι μεν ο Σολτς «λέει πάντα ότι η Ουκρανία θα λάβει ό,τι χρειάζεται», όμως δεν «μπορεί πια να τηρήσει τις υποσχέσεις που έχει δώσει».



Μάλιστα αναφορικά με τις διαρκείς διαφωνίες εντός του κυβερνητικού συνασπισμού, οι οποίες, τουλάχιστον σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της FAS, αφορούν και τη στήριξη της Ουκρανίας, ο Φρίντριχ Μερτς σχολιάζει: «Ο συνασπισμός αυτός δεν έχει πλέον τίποτα να πει, δεν είναι σε θέση να συμφωνήσει σε τίποτα, εδώ και δύο χρόνια βρίσκεται σε διαρκή σύγκρουση και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα προφανώς ούτε και την τελευταία χρονιά πριν από τις εκλογές».



Σφοδρή κριτική ασκεί και ο Ρόντεριχ Κίζεβετερ, αρμόδιος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής από τους Χριστιανοδημοκράτες, ο οποίος χαρακτηρίζει «μοιραίο» ενδεχόμενο ανώτατο όριο στον προϋπολογισμό του 2025 για την Ουκρανία, όπως αναφέρει η FAS. Όπως επισημαίνει μιλώντας στο ZDF: «Είναι προς το συμφέρον της κοινής μας ασφάλειας να μπορέσει η Ουκρανία να αποκαταστήσει τα σύνορά της, διαφορετικά ο πόλεμος θα εξαπλωθεί». Μάλιστα τονίζει ότι αυτό που διακυβεύεται στην Ουκρανία είναι και η ασφάλεια της Γερμανίας.





Σκεπτικισμός και εντός του συνασπισμού





Tη δημόσια αντιπαράθεση για τη μελλοντική χρηματοδότηση της Γερμανίας σχολιάζει πάντως και ο Σοσιαλδημοκράτης επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της γερμανικής βουλής Μίχαελ Ροτ, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές και έχει διαφοροποιηθεί από τις θέσεις των Σοσιαλδημοκρατών πολλές φορές εδώ και καιρό.



Σε δήλωσή του στην Βerliner Morgenpost αναφέρει ότι «δεν μπορούμε να εξαρτάμε την ασφάλειά μας από δημοσιονομικές πιέσεις. Τα 50 δις από ένα ταμείο βοήθειας των G7, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τόκους των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, δεν επαρκούν. Η Ουκρανία θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει όπλα για όσο χρειαστεί».



Μιλώντας στην ίδια εφημερίδα ο Ρόμπιν Βάγκενερ από τους Πρασίνους, επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Γερμανίας-Ουκρανίας, αναφέρει ότι το ζήτημα της γερμανικής στήριξης στην Ουκρανία δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να «πέσει θύμα» εσωπολιτικών υπολογισμών.

