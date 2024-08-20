Συμφωνία με ΗΠΑ για μεταναστευτικό: Ο Παναμάς απέλασε 29 παράτυπους μετανάστες

Ο Παναμάς απέλασε σήμερα 29 Κολομβιανούς μετανάστες οι οποίοι είχαν ποινικό μητρώο και μπήκαν παράτυπα στη χώρα διασχίζοντας τη ζούγκλα του Ντάριεν. Είναι η πρώτη φορά που ο Παναμάς εφαρμόζει τη συμφωνία για το μεταναστευτικό την οποία σύναψε τον Ιούλιο με τις ΗΠΑ.

«Έχουμε εδώ την πρώτη πτήση της συμφωνίας, που χρηματοδοτείται από τις ΗΠΑ», είπε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής υπουργός Ασφάλειας Λουίς Φελίπε Ικάσα, έχοντας στο πλευρό του Αμερικανούς αξιωματούχους, μετά την απογείωση του αεροσκάφους που μετέφερε τους 29 απελαθέντες στην Μπογκοτά της Κολομβίας.

Πριν πάρουν τις θέσεις τους στο αεροπλάνο Fokker 50, οι μετανάστες πέρασαν από έλεγχο, ένας προς έναν. Δεν είχαν αποσκευές μαζί τους και επιβιβάστηκαν αργά, αφού τα χέρια και τα πόδια τους ήταν δεμένα με αλυσίδες.

Σύμφωνα με τον Ικάσα, άλλη μια πτήση θα αναχωρήσει «την Παρασκευή ή το Σάββατο» στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπέγραψε ο Παναμάς με τις ΗΠΑ την 1η Ιουλίου, την ημέρα της ορκωμοσίας του νέου προέδρου Χοσέ Ραούλ Μουλίνο. Με βάση τους όρους αυτής της συμφωνίας συνεργασίας, η Ουάσινγκτον δεσμεύεται να χρηματοδοτήσει με το ποσό των 6 εκατ. δολαρίων τον επαναπατρισμό των μεταναστών που διασχίζουν τη ζούγκλα του Ντάριεν, στα σύνορα μεταξύ του Παναμά και της Κολομβίας. Σε πρώτη φάση, οι απελάσεις αφορούν τους μετανάστες που έχουν ποινικό μητρώο, ωστόσο η συμφωνία προβλέπει τον επαναπατρισμό οποιουδήποτε διασχίζει τη ζούγκλα με σκοπό να φτάσει στις ΗΠΑ.

«Η συμφωνία αφορά τους πάντες, όχι μόνο τους εγκληματίες», είπε η Μαρλέν Πινέιρο, υπεύθυνη της υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ με αρμοδιότητες για την Κεντρική Αμερική.

Ο Παναμάς είχε προχωρήσει φέτος, τουλάχιστον δύο φορές και πριν από την εφαρμογή της συμφωνίας, στον επαναπατρισμό Κολομβιανών παράτυπων μεταναστών που είχαν βεβαρημένο μητρώο.

Ο πρόεδρος Μουλίνο έχει δεσμευτεί ότι θα «κλείσει» τη δίοδο της ζούγκλας του Ντάριεν, έναν δρόμο που ακολούθησαν το 2023 μισό εκατομμύριο μετανάστες από τη Νότια Αμερική προκειμένου να φτάσουν στις ΗΠΑ μέσω της Κεντρικής Αμερικής και του Μεξικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

