Η Μόσχα διαμαρτυρήθηκε σε Ουάσινγκτον για Αμερικανούς δημοσιογράφους στo Κουρσκ

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κάλεσε σήμερα ανώτερο Αμερικανό διπλωμάτη στον οποίο διαμαρτυρήθηκε για τις «προβοκατόρικες ενέργειες» όπως τις χαρακτηρίζει, των Αμερικανών δημοσιογράφων στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι είπε στην Αμερικανίδα επιτετραμμένη Στέφανι Χολμς ότι οι δημοσιογράφοι πέρασαν παράνομα στην περιοχή, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εισβολή πριν δύο εβδομάδες και ότι η Ρωσία σκοπεύει να τους ασκήσει δίωξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.