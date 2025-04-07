Telegraph: Η Βρετανία κινδυνεύει με κρίση χρέους ελληνικού τύπου από τους δασμούς Τραμπ

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Οι πρόσφατοι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν προκαλέσει παγκόσμιο σοκ τη στιγμή που Βρετανοί επενδυτές προειδοποιούν ότι η χώρα κινδυνεύει να βυθιστεί σε μια κρίση χρέους παρόμοια με αυτή της Ελλάδας πριν από μια δεκαετία εξαιτίας της αδύναμης οικονομικής της κατάστασης, γράφει η Telegraph.

Το τεράστιο βρετανικό χρέος των 2,7 τρισεκατομμυρίων λιρών, το οποίο υπερβαίνει το μέγεθος της οικονομίας, καθιστά τη χώρα ιδιαίτερα ευάλωτη. Ο Νιλ Ρόμπσον, επικεφαλής παγκόσμιων μετοχών στην επενδυτική εταιρεία Columbia Threadneedle ανέφερε ότι η τρέχουσα κατάσταση στη χώρα θυμίζει την πορεία της Ελλάδας προς την οικονομική κατάρρευση κατά την κρίση της ευρωζώνης.

«Όταν εξετάζεις το ζήτημα του υψηλού χρέους, μπορείς να το διαχειριστείς αρκεί η ονομαστική ανάπτυξη της οικονομίας σου να υπερβαίνει το κόστος των τόκων», διευκρίνισε. «Ωστόσο, αν η ανάπτυξη του ΑΕΠ πέσει μόνιμα κάτω από το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, τότε εγκλωβίζεσαι σε μια αυτοτροφοδοτούμενη αρνητική σπείρα, η οποία μπορεί να εξελιχθεί με ταχύτητα. Αυτό ακριβώς παρατηρήσαμε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της μεγάλης οικονομικής κρίσης».

«Διπλό Χτύπημα» για τη Βρετανία

Ο Μπρούνο Σνέρελ, εταίρος της Erlen Capital Management, προειδοποίησε ότι οι αγορές ομολόγων μπορεί να στραφούν εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου, αν οι επενδυτές χάσουν την εμπιστοσύνη τους στο οικονομικό σχέδιο της Υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς. «Οι αστραπιαίοι δασμοί του κ. Τραμπ κινδυνεύουν να προκαλέσουν ένα παγκόσμιο σοκ στασιμότητας – και για το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτή είναι μια συνταγή για κρίση χρέους», δήλωσε χαρακτηριστικά στην Telegraph.

Ο υψηλότερος πληθωρισμός και η ταραχώδης επενδυτική βάση θα μπορούσαν να συνδυαστούν, ωθώντας το κόστος δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου σε υψηλότερα επίπεδα τη χειρότερη δυνατή στιγμή. «Δεν πρόκειται μόνο για τις επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου, αλλά για το είδος του εξωτερικού σοκ που μπορεί να τσακίσει τις ήδη εύθραυστες αγορές χρέους», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.