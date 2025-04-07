Το Πεκίνο πρόσθεσε 11 ακόμη αμερικανικές εταιρίες στη μαύρη λίστα του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου. Μεταξύ αυτών, οι εταιρίες παραγωγής drones, Skydio και BRINC Drones, όπως έγινε γνωστό στις 4 Απριλίου.

Οι εταιρίες που προστέθηκαν στη μαύρη λίστα, παρά την σοβαρή αντίθεση του Πεκίνου, διατηρούν συνεργασία αμυντικής τεχνολογίας με την Ταϊβάν, υπονομεύοντας την κινεζική εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια, αλλά και τα αναπτυξιακά συμφέροντα, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του, ένας εκπρόσωπος του ίδιου υπουργείου.

Παράλληλα, το Πεκίνο καταλογίζει στις 11 εταιρίες παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την κινεζική νομοθεσία και τους υφιστάμενους κανονισμούς, επισημάνθηκε στην ίδια ανακοίνωση.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου τόνισε επίσης, ότι το Πεκίνο χειρίζεται με σύνεση τα ζητήματα που σχετίζονται με τη μαύρη λίστα του υπουργείου Εμπορίου, στοχεύοντας έναν μικρό αριθμό ξένων εταιριών που υποβαθμίζουν την εθνική ασφάλεια της Κίνας.

