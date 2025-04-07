Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Για μία νέα παγκόσμια τάξη κάνει λόγο ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ σε άρθρο του στην εφημερίδα Telegraph, υποστηρίζοντας ότι ο κόσμος όπως τον ξέραμε έχει τελειώσει και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο για αυτό που ακολουθεί.

Όπως γράφει χαρακτηριστικά: «Ο νέος κόσμος διέπεται λιγότερο από καθιερωμένους κανόνες και περισσότερο από συμφωνίες και συμμαχίες. Απαιτεί τις καλύτερες βρετανικές αρετές: ψυχραιμία, ρεαλισμό και ξεκάθαρη κατανόηση του εθνικού μας συμφέροντος».

Αναφερόμενος στους δασμούς που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Στάρμερ τονίζει ότι η άμεση προτεραιότητα είναι «να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να αγωνιστούμε για την καλύτερη δυνατή συμφωνία».

«Κανείς δεν κερδίζει από έναν εμπορικό πόλεμο», επανέλαβε. «Οι οικονομικές συνέπειες, εδώ και σε ολόκληρο τον κόσμο, θα μπορούσαν να είναι βαθιές. Έχουμε ήδη μια ισορροπημένη εμπορική σχέση με τους Αμερικανούς συμμάχους μας και συνεχίζεται η εργασία για μια νέα συμφωνία οικονομικής ευημερίας».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι» και ότι θα συνάψει συμφωνία «μόνο εάν είναι σωστή για τις βρετανικές επιχειρήσεις και την ασφάλεια των εργαζομένων. Και θα συνεχίσω να υποστηρίζω το ελεύθερο και ανοιχτό εμπόριο, γιατί το να γυρίσουμε την πλάτη τώρα σε αυτό θα ήταν σοβαρό λάθος».

Σύμφωνα με τον Βρετανό πρωθυπουργό, αυτήν την εβδομάδα, η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσει το εθνικό συμφέρον.

«Αυτοί οι νέοι καιροί απαιτούν μια νέα νοοτροπία. Οι εργαζόμενοι χρειάζονται ένα νέο θεμέλιο ασφαλείας, ώστε να έχουν την ελευθερία να συνεχίσουν τη ζωή τους. Αυτό είναι το εθνικό συμφέρον και η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Δύναμη στο εξωτερικό. Ασφάλεια στο σπίτι», καταλήγει στο άρθρο του ο Σερ Κιρ Στάρμερ.

Πηγή: skai.gr

