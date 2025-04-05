Δασμοί: Καίγονται οι επιχειρήσεις, ψύχραιμος ο Στάρμερ

Ανταπόκριση από το Λονδίνο

Από σήμερα, όσα βρετανικά προϊόντα διασχίζουν τον Ατλαντικό και φτάνουν σε αμερικανικά τελωνεία θα έχουν ένα «χαράτσι» 10%. Αυτό σημαίνει ότι – για την ώρα – το σκωτσέζικο ουίσκι, του οποίου οι Αμερικανοί είναι οι μεγαλύτεροι πελάτες, θα είναι πιο ακριβό για τους Αμερικανούς καταναλωτές.



Αυτό όμως σημαίνει παράλληλα, ότι και οι βρετανικές επιχειρήσεις ανησυχούν για τα αυξημένα κόστη, καθώς είναι πιθανόν να δουν μειωμένα έσοδα, είτε λόγω μειωμένων πωλήσεων, είτε λόγω μειωμένου περιθωρίου κέρδους.



Οι πρώτες αντιδράσεις φάνηκαν από το χρηματιστήριο στο Λονδίνο. Ο FTSE 100, κατέγραψε χθες απώλειες της τάξης του 5%, την μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τις αρχές τις πανδημίας, με τον κλάδο αεροδιαστημικής και άμυνας να ήταν αυτοί που χτυπήθηκαν περισσότερο.



Και όλα αυτά, ενώ η χώρα βρίσκεται στον κατάλογο των «ευνοημένων» χωρών των δασμών Τραμπ, καθώς το ποσοστό του 10% ήταν το μικρότερο που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος. Να αναφερθεί, ότι σήμερα, θα πραγματοποιηθούν διαδηλώσεις στο κέντρο του Λονδίνου από Αμερικανούς υπηκόους, σε ένα ευρύτερο κύμα αντιδράσεων Αμερικανών πολιτών απέναντι στις αποφάσεις του προέδρου τους, με αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε πολλές αμερικανικές πόλεις, αλλά και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Οι πρώτες κινήσεις της βρετανικής κυβέρνησης

Από τις πρώτες δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού σερ Κιρ Στάρμερ, όταν και ανακοινώθηκαν οι δασμοί την Τετάρτη, ήταν «η χώρα να διατηρήσει το καθαρό μυαλό της». Εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης δήλωσε μάλιστα σήμερα ότι, «ψύχραιμα θα συνεχίσουμε τις διερευνητικές εργασίες αντί να βιαστούμε για αντίποινα».



Ο Στάρμερ θα περάσει το σαββατοκύριακο τηλεφωνώντας σε παγκόσμιους ηγέτες. Στόχος να τονίσει την σημαντικότητα του ελεύθερου εμπορίου, του οποίου είναι θερμός υποστηρικτής και να συσπειρώσει τον υπόλοιπο κόσμο σε μια κοινή στρατηγική.



Ο Βρετανός πρωθυπουργός διατηρεί την αισιοδοξία του, ελπίζοντας ότι οι δασμοί Τραμπ θα αποδειχτούν ως καλό νέο για την χώρα και για αυτό που αρχικά ήθελε να πετύχει: δηλαδή, να βρεθεί εκεί που τοποθετείται το ίδιο το νησί, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι ώστε να λειτουργήσει ως πόλος έλξης και για τις δύο πλευρές. Αν αποτύχει αυτό, η βρετανική κυβέρνηση έχει φτιάξει μια λίστα με 8.000 αμερικανικά προϊόντα ώστε να εξετάσει – αν επιλέξει την οδό των αντιποίνων – ποια από αυτά θα πληγούν.

Οι απειλές στην οικονομία

Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) ήδη προετοιμάζεται για χτύπημα στην ανάπτυξη, με τους αναλυτές να προεξοφλούν νέα κύμα μείωσης των επιτοκίων μέσα στην χρονιά. Οι βρετανικές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτιμώνται περίπου στα 60 δισεκατομμύρια λίρες και σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), αυτοκινητοβιομηχανία, ποτά και τρόφιμα είναι οι κλάδοι που θα χτυπηθούν περισσότερο από τους δασμούς. Μάλιστα, ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας, έχει εκτιμήσει ότι 25.000 θέσεις εργασίας κινδυνεύουν, ενώ άλλοι τομείς που πλήττονται είναι τα χημικά, το ατσάλι και το αλουμίνιο.

