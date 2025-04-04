Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει το ενδεχόμενο αντιποίνων στους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου, Τζόναθαν Ρέινολντς.

Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει διαβούλευση με επιχειρήσεις σχετικά με την πιθανότητα λήψης μέτρων που θα στοχεύουν σε αμερικανικά προϊόντα.

«Προκειμένου να διατηρήσουμε κάθε επιλογή στο τραπέζι, υποβάλλω σήμερα αίτημα για πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις που θα είχε για τις βρετανικές επιχειρήσεις η επιβολή αντιποίνων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρέινολντς.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει περίπου τέσσερις εβδομάδες, έως την 1η Μαΐου 2025, και θα επικεντρωθεί σε προϊόντα που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε πιθανή απάντηση από τη βρετανική πλευρά. «Αυτή η διαδικασία θα δώσει στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συμβάλουν στον σχεδιασμό οποιασδήποτε μελλοντικής δράσης», πρόσθεσε ο υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε στη δημοσιότητα μία λίστα 417 σελίδων με προϊόντα των ΗΠΑ στα οποία θα μπορούσαν να επιβληθούν δασμοί, όπως κρέας, ψάρια, γαλακτοκομικά προϊόντα, ουίσκι, ρούμι, ρούχα, μοτοσικλέτες και μουσικά όργανα.

Η βρετανική κυβέρνηση εξήγησε ότι εάν επιτευχθεί μια οικονομική συμφωνία πριν από το τέλος της διαβούλευσης, τότε αυτή θα διακοπεί και τα τυχόν μέτρα που απορρέουν από αυτήν θα αρθούν.

Η διαβούλευση αναφέρει: «Θέλουμε να μάθουμε τι πιστεύετε για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τυχόν μελλοντικοί δασμοί σε προϊόντα των ΗΠΑ, ως απάντηση στις πρόσφατες ανακοινώσεις δασμών της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν θα βοηθήσουν την κυβέρνηση να αξιολογήσει το εύρος και τις επιπτώσεις τυχόν δασμολογικών μέτρων του Ηνωμένου Βασιλείου που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν».

Το πρωί της Πέμπτης, ο Σερ Κιρ Στάρμερ είπε στους ηγέτες επιχειρήσεων ότι «προφανώς θα υπάρξει οικονομικός αντίκτυπος» από τους δασμούς που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά επέμεινε ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί με ψυχραιμία.

Πηγή: skai.gr

