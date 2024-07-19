Μια δεύτερη έκρηξη ακούστηκε στην οδό Yosef Ziman στο Τελ Αβίβ την Παρασκευή, σύμφωνα με την Jerusalem Post, λίγες ώρες μετά την επίθεση με drone από τους Χούθι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη νέα έκρηξη υπάρχουν τουλάχιστον δύο τραυματίες.

Την ίδια στιγμή, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι έξαπέλυσε επίθεση με πυραύλους σε τρεις κοινότητες στο ισραηλινό έδαφος και συγκεκριμένα στις Abirim, Neve Ziv και Manot.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα 03:15 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σημειώθηκε επίθεση με drone στην οδό Ben Yehuda κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ που είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και 8 να τραυματιστούν. Οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση.

