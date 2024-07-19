Τελ Αβίβ: Ένας νεκρός και 8 τραυματίες, από έκρηξη που προκάλεσε πτώση drone σε κτίριο

Ένας νεκρός και 8 τραυματίες είναι σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την έκρηξη που σημειώθηκε στις 03:15 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο κέντρο του Τελ Αβίβ.

Ο Ισραηλινός στρατός αφού εξέτασε τις πληροφορίες, επιβεβαίωσε ότι ένα drone έπεσε πάνω σε ψηλό κτίριο και προκάλεσε υλικές ζημιές.

Ακολούθησε ανάρτηση του στρατιωτικού εκπροσώπου των Χούθι της Υεμένης στην πλατφόρμα X, στην οποία ανέφερε ότι θα αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με μια στρατιωτική επιχείρηση που είχε στόχο το Τελ Αβίβ.

Κάτοικος του κέντρου του Τελ Αβίβ δήλωσε πως τον ξύπνησε ισχυρή έκρηξη: «Όλα σείστηκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

