Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Εκτεταμένα προβλήματα έχει προκαλέσει και στη Βρετανία το σφάλμα στο λογισμικό της Microsoft.

Τα περισσότερα συνοικιακά γενικά ιατρεία δεν μπορούν να κλείσουν ραντεβού ηλεκτρονικά, να συνταγογραφήσουν φάρμακα ή να αποκτήσουν πρόσβαση στα αρχεία ασθενών.

Ομοίως, πολλά φαρμακεία δεν έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις.

Όπως και σε άλλες χώρες, το ηλεκτρονικό check-in δεν λειτουργεί σωστά στα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Βρετανίας, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις σε πτήσεις.

Προβλήματα έχουν αναφέρει επίσης σιδηροδρομικές εταιρείες, η πλατφόρμα ειδήσεων του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, ποδοσφαιρικοί επαγγελματικοί σύλλογοι και σημεία πληρωμών με χρεωστικές κάρτες.

Το πρωί, εξάλλου, προσωρινά εκτός αέρα τέθηκε το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες της αντιπολίτευσης κάλεσαν τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να συγκαλέσει συνεδρίαση της επιτροπής αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, γνωστή ως COBRA, ώστε να γίνει αποτίμηση του εύρους των προβλημάτων.

