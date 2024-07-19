Σιγκαπούρη: Βίντεο από τα φλεγόμενα τάνκερ

Εξακολουθούν να φλέγονται τα δύο τεράστια δεξαμενόπλοια που τυλίχθηκαν στις φλόγες νωρίς το πρωί της Παρασκευής, μετά από σύγκρουση ανοιχτά της Σιγκαπούρης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο τάνκερ "Hafnia Nile", υπό σημαία Σιγκαπούρης, και στο δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου "Ceres I", υπό σημαία Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, περίπου 55 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το νησάκι Πέντρα Μπράνκα.

Το δεξαμενόπλοιο Panamax Hafnia Nile, χωρητικότητας 74.000 τόνων, μετέφερε περίπου 300.000 βαρέλια νάφθα, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων από την Kpler και την LSEG.

Δεν έχει γίνει ακόμα σαφές τι καύσιμο μετέφερε το Ceres I, χωρητικότητας 300.000 τόνων, το οποίο είναι δεξαμενόπλοιο «σκοτεινού στόλου» που συνήθως εμπλέκεται στο εμπόριο Ιράν/Βενεζουέλας.

Τελευταία φορά επισημάνθηκε ότι μετέφερε ιρανικό αργό, από τον Μάρτιο έως τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων.

Μεγάλη ανησυχία για περιβαλλοντική μόλυνση

Το ναυτικό αυτό ατύχημα «εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τους αυξανόμενους κινδύνους για τη θαλάσσια κυκλοφορία, το περιβάλλον και τις ανθρώπινες ζωές σε μια από τις πιο πολυσύχναστες πλωτές οδούς του κόσμου» αναφέρει το Bloomberg.

Σύμφωνα με το Reuters, oι περιβαλλοντικές αρχές στη γειτονική Μαλαισία δήλωσαν ότι βρίσκονται σε ετοιμότητα για δράση σε περίπτωση εμφάνισης πετρελαιοκηλίδας.



