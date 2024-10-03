Σε ετοιμότητα για όλες τις πιθανότητες και τα ανοιχτά ενδεχόμενα λόγω κρίσης στη Μέση Ανατολή Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Άμυνας:

«Ως Υπουργείο Άμυνας και Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στην περιοχή μας και στον κόσμο σχετικά με την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας μας, τις αξιολογούμε με μια πολυδιάστατη στρατηγική ασφαλείας και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα.

Οι απάνθρωπες επιθέσεις του Ισραήλ που αγνοούν το διεθνές δίκαιο συνεχίζουν να απειλούν τη διεθνή ασφάλεια, την παγκόσμια και περιφερειακή σταθερότητα. Η τρέχουσα κατάσταση.Έχει δείξει πόσο δικαιολογημένες είναι οι ανησυχίες μας ότι οι ισραηλινές επιθέσεις δεν θα περιοριστούν στη Γάζα αλλά θα επεκταθούν σε ολόκληρη την περιοχή.

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις μας, είναι σε θέση να εξαλείψουν όλους τους κινδύνους και τις απειλές που στρέφονται ή μπορεί να έχουν στόχο την επιβίωσή μας».

