Ο υαλοπίνακας στη στάση του τραμ όπου δύο Παλαιστίνιοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους, στα νότια του Τελ Αβίβ, έχει γίνει θρύψαλα. Δίπλα του, κάποιος έγραψε με έναν μαρκαδόρο: «Απλώς περίμεναν το τραμ».

Την Τετάρτη, λίγες ώρες πριν από το ηλιοβασίλεμα και την έναρξη της εβραϊκής Πρωτοχρονιάς, της γιορτής Ρος Ασανά, πολλοί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και άναψαν κεριά στο πεζοδρόμιο της λεωφόρου, σε αυτή τη γειτονιά της Γιάφα, που είναι γνωστή γιατί ο πληθυσμός της είναι ανάμικτος: Εβραίοι και Άραβες ζουν πλάι-πλάι εδώ.

«Σήμερα είναι γιορτή στο Ισραήλ, ελπίζω να την περάσουμε ήσυχα. Ειλικρινά, ελπίζω να έχουμε ειρήνη για να μην ανησυχούμε όταν βγαίνουμε στον δρόμο. Όταν πηγαίνουμε να πάρουμε το τρένο», είπε η Σράια Χαρέρ, 21 ετών, που μέχρι πρόσφατα ζούσε εδώ και κοντά και ήρθε να ανάψει ένα κερί στη μνήμη των θυμάτων.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι δράστες της χθεσινής επίθεσης ήταν δύο Παλαιστίνιοι ηλικίας 19 και 25 ετών από τη Χεβρώνα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Οι ένοπλοι επιβιβάστηκαν στο τραμ και άνοιξαν πυρ στους επιβάτες. Στη συνέχεια συνέχισαν με τα πόδια, βάζοντας στο στόχαστρο πεζούς, προτού να τους σταματήσει μια περίπολος ασφαλείας και ένας ένοπλος πολίτης ο οποίος σκότωσε τον έναν δράστη και τραυμάτισε σοβαρά τον δεύτερο.

Η επίθεση συνέβη περίπου την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η ιρανική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ, με τις προειδοποιητικές σειρήνες να ηχούν και εκρήξεις να ακούγονται σε όλη τη χώρα.

Στα θύματα της χθεσινής επίθεσης στη Γιάφα περιλαμβάνονται τρεις νεαρές γυναίκες – η μία ήταν μια μητέρα που με το σώμα της προστάτευσε το μωρό της, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Δεκαέξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφερε η αστυνομία.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν πολλά άτομα στις περιοχές της Χεβρώνας και της Ιερουσαλήμ με την υποψία ότι βοήθησαν τους δράστες. Η αστυνομία χαρακτηρίζει την επίθεση «τρομοκρατική», ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης από παλαιστινιακές ή άλλες ένοπλες οργανώσεις.

«Είμαι τρομοκρατημένος. Μένω περίπου πέντε λεπτά από εδώ. Αυτή τη στάση τη χρησιμοποιώ καθημερινά. Ήμουν εδώ 20 λεπτά πριν από την τρομοκρατική επίθεση», είπε ο 25χρονος φοιτητής Άλεξ Καϊντρίκοφ. «Η χθεσινή ημέρα ήταν φρικιαστική».

