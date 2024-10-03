«Το Ισραήλ άνοιξε το κουτί της Πανδώρας - Η ισορροπία ισχύος άλλαξε εις βάρος του Ιράν»

Τα καταστροφικά ισραηλινά χτυπήματα κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο έδωσαν το «πάνω χέρι» στο Ισραήλ, καθώς προχωρά σε μια άμεση σύγκρουση με τους υποστηρικτές της τρομοκρατικής οργάνωσης στο Ιράν, δήλωσε αναλυτής στο CNN την Πέμπτη, ενώ ο πρέσβης του Λιβάνου στο Λονδίνο κατηγορεί το Τελ Αβίβ ότι «άνοιξε το κουτί της Πανδώρας».



Αφού σκότωσε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και εξαπέλυσε χερσαία εισβολή στο νότιο Λίβανο, το Ισραήλ είναι πιθανό να στοχεύσει απευθείας το Ιράν ως απάντηση στη μαζική ιρανική πυραυλική επίθεση της Τρίτης, δήλωσε ο Πολ Σάλεμ, αντιπρόεδρος στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής που εδρεύει στην Ουάσινγκτον.



«Προετοιμαζόμαστε για μια μεγάλης κλίμακας ισραηλινή επίθεση στο Ιράν», είπε ο Σάλεμ στο CNN.



Η δολοφονία του Νασράλα από το Ισραήλ και τα πολλαπλά βαριά πλήγματα που δέχθηκε η Χεζμπολάχ τις τελευταίες δύο εβδομάδες σηματοδοτούν μια «τεκτονική αλλαγή» στη δυναμική της περιφερειακής ισχύος, πρόσθεσε.



«Πριν το Ισραήλ ‘’αποκεφαλίσει’’ τη Χεζμπολάχ, υποβαθμίζοντας την ισχύ της κατά πολύ, συνήθιζε να ανησυχεί για την οργάνωση πολύ περισσότερο όταν σκεφτόταν να χτυπήσει το Ιράν», είπε ο Σάλεμ.



«Τώρα, το Ισραήλ αισθάνεται ότι η Χεζμπολάχ δεν αποτελεί μεγάλη απειλή, και επικεντρώνεται στο να πλήξει το ίδιο το Ιράν. Και αυτή η τεκτονική αλλαγή αποτελεί μια μετατόπιση κατά την οποία το Ιράν δεν διαθέτει πλέον την ισορροπία δυνάμεων ή την ισορροπία αποτροπής μεταξύ Ιράν και Ισραήλ».

«Θερμοκέφαλοι στο Ισραήλ»

«Το Ισραήλ επέλεξε μια διαδρομή κλιμάκωσης σε μια πολύ ασταθή και επικίνδυνη περιοχή. Άνοιξε το κουτί της Πανδώρας», δήλωσε εξάλλου στο BBC ο πρέσβης του Λιβάνου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Ραμί Μορτάντα είπε ότι «ο Λίβανος θέλει μια διπλωματική λύση» αλλά ότι «οι θερμοκέφαλοι στο Ισραήλ επέλεξαν έναν διαφορετικό δρόμο».



Ερωτηθείς εάν η λιβανική κυβέρνηση έχει καταδικάσει επαρκώς τη Χεζμπολάχ όταν εκτοξεύει ρουκέτες προς το Ισραήλ, ο Μορτάντα υποστήριξε: «Καταδικάζω οποιαδήποτε πράξη βίας, αλλά η Χεζμπολάχ δεν έχει διαπράξει βία». Αντίθετα, ισχυρίζεται ότι η ένοπλη ομάδα «έβαλλε αποκλειστικά εναντίον στρατιωτικών στόχων».



«Η βία γεννά βία, και όταν προκαλείς κάποιον, θα έπρεπε να περιμένεις ότι θα σε προκαλέσει κι αυτός» δήλωσε.



Επαναλαμβάνοντας τις εκκλήσεις του για διπλωματική λύση, σημείωσε ότι «πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη σφαγή στη Γάζα, να σταματήσουμε αυτή τη σφαγή στον Λίβανο και να αναζητήσουμε μια διπλωματική λύση».

Τουλάχιστον 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 85 τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα της Τετάρτης σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, ανακοίνωσε αργά το βράδυ το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας, ενώ τις πρωινές ώρες της Πέμπτης σε νέο ισραηλινό πλήγμα σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και οχτώ τραυματίστηκαν.

