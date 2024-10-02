Οι ένοπλες ταξιαρχίες αλ-Κασάμ της Χαμάς ανέλαβαν την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στην ισραηλινή πόλη Τελ Αβίβ κατά την οποία σκοτώθηκαν επτά άνθρωποι μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας, ανέφερε η οργάνωση σε δήλωση την Τετάρτη.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι δύο τρομοκράτες που πραγματοποίησαν την επίθεση, ο Μοχάμαντ Μεσέκ και ο Αχμέντ Χιμούνι από τη Χεβρώνα, είναι μέλη της ομάδας. Στην ίδια ανακοίνωση οι Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ αναφέρουν ότι οι δύο ένοπλοι μαχαίρωσαν έναν στρατιώτη και του πήραν το όπλο για να πραγματοποιήσουν την επίθεση.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν στην ένοπλη επίθεση από δύο Παλαιστίνιους σε σταθμό τραμ στο Τελ Αβίβ.

Η τρομοκρατική επίθεση με αυτόματο όπλο και μαχαίρι σημειώθηκε κοντά στη στάση του μετρό Σντερότ- Ιερουσαλήμ, στη συνοικία της Γιάφα, από τους δύο ένοπλους, τους οποίους κατονόμασε νωρίτερα το Ισραήλ. .

Οι δύο δράστες, τους οποίους εξουδετέρωσαν περαστικοί κάνοντας χρήση των προσωπικών τους όπλων, άνοιξαν πυρ μέσα στον συρμό προτού κατέβουν από αυτόν και συνεχίσουν πεζή να πυροβολούν στη λεωφόρο Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Κατονομάστηκαν τα έξι από τα επτά θύματα

Νωρίτερα οι ισραηλινές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα έξι εκ των επτά θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης, μεταξύ των οποίων και εκείνο του 26χρονου Έλληνα, Ιωνά Καρούση.

Πρόκειται για τους Ρέβιταλ Μπρονστέιν, 24 ετών, από το Μπατ Γιαμ, Ίλια Νοζάντζε, 42, υπήκοος Γεωργίας, Σαχάρ Γκόλντμαν, 30 από το Λοντ, Ινμπάρ Σεγκέβ Βίγκντερ, 33 ετών, Νάντια Σοκολένκο, 40 ετών και ο Έλληνας, Ιωνάς Καρούσης. Αδιευκρίνιστη παραμένει η ταυτότητα ενός ακόμη θύματος.

Την Τετάρτη, το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ένας Έλληνας υπήκοος κάτοικος Ιεροσολύμων περιλαμβάνεται μεταξύ των επτά θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στη Γιάφα στο Τελ Αβίβ.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι «Καταδικάζουμε απερίφραστα τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ. Ανακοινώνουμε με βαθύτατη θλίψη ότι μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης είναι ένας Έλληνας πολίτης, κάτοικος Ιεροσολύμων. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος».

Ο 26χρονος Ιωνάς Καρούσης ήταν φοιτητής αρχιτεκτονικής στο ισραήλ, με πατέρα γνωστό νευροχειρουργό, ενώ η οικογένειά του έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.