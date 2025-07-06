Στους 69 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών από τις πλημμύρες στο Τέξας των ΗΠΑ, ενώ η λίστα αναμένεται να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, καθώς οι αγνοούμενοι είναι δεκάδες.

Ανάμεσα στους 69 νεκρούς υπάρχουν και 21 παιδιά, την ίδια στιγμή που οι έρευνες για ανθρώπους που έχουν πληγεί συνεχίζονται και η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδόσει νέο έκτακτο δελτίο για επερχόμενες «ξαφνικές πλημμύρες».

Οι 59 από τους επιβεβαιωμένους νεκρούς είναι από την Kerr County, η οποία υπέστη και τις μεγαλύτερες πλημμύρες. Οι άλλοι 10 νεκροί είναι από διάφορες περιοχές του Τέξας.

At least 51 people have died after heavy rain caused flash flooding, with water bursting from the banks of the Guadalupe River in Texas.



The floods have also caused significant damage - Texas officials are facing scrutiny over their preparations. pic.twitter.com/pJ4zvJtsyR — Sky News (@SkyNews) July 6, 2025

Video from Center Point, Texas shows how quickly the flood waters rose and overtook the San Antonio St/480 bridge.

📷 Gavin Walston

📍 29.94559, -99.037372 pic.twitter.com/ipThc444Rb — John Sitarek (@JohnSitarek) July 5, 2025

Εικόνες από drone αναδεικνύουν το μέγεθος της καταστροφής στην Georgetown, όπου τα πάντα έχουν βουλιάξει στα λασπόνερα γύρω από τον ποταμό, παρασύροντας σπίτια, ανθρώπους και αυτοκίνητα.

Στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετέχουν εκατοντάδες διασώστες, ωστόσο οι πιθανότητες να βρεθούν ζωντανοί όσοι αγνοούνται μειώνονται όσο περνάει η ώρα.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν έχουν εντοπίσει ακόμα 11 κορίτσια που αγνοούνται από την κατασκήνωση Mystic, καθώς και ένας από τους επικεφαλής. Τα κορίτσια βρίσκονταν στις; ακτές του Guadalupe River όταν κτύπησαν με σφοδρότητα οι πλημμύρες. Εκτός από τα 27 κορίτσια, οι υπεύθυνοι αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλοι αγνοούμενοι, αποφεύγουν ωστόσο να δώσουν συγκεκριμένο αριθμό, καθώς οι πληροφορίες είναι διάσπαρτες και ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη η ταυτοποίηση και καταμέτρηση των διασωθέντων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.