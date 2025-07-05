Νέα προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα και πλημμύρες μεγάλου μεγέθους εξέδωσαν οι αμερικανικές αρχές στο Τέξας. Οι νεκροί από το πρώτο κύμα κακοκαιρίας ανέρχονται ήδη στους 27, ανάμεσά τους εννέα παιδιά, ενώ άλλα 27 κορίτσια, τα περισσότερα κάτω από 12 ετών, αγνοούνται από την κατασκήνωση στην οποία είχαν καταλύσει.

Οι περιοχές που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες μοιάζουν με βομβαρδισμένο τοπίο. Η τραγωδία, ωστόσο, φαίνεται πως δεν έχει φτάσει στο τέλος της. Οι κάτοικοι δέχθηκαν κατεπείγον μήνυμα να «εκκενώσουν αμέσως», καθώς το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται νέα πλημμυρικά φαινόμενα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) εξέδωσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για ξαφνικές πλημμύρες στην κομητεία Κόμαλ, στο νότιο κεντρικό Τέξας, επισημαίνοντας ότι μία καταιγίδα που κινείται πολύ αργά, προκαλεί μεγάλα ύψη βροχής στο πέρασμά της, ενισχύοντας τα ήδη βεβαρημένα από το νερό εδάφη. Η NWS τονίζει ότι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών πρέπει να «εκκενώσουν αμέσως», ενώ οι κάτοικοι στις γειτονικές περιοχές πρέπει να αναζητήσουν σημεία με μεγαλύτερη υψόμετρο, ώστε να αποφύγουν τον κίνδυνο να εγκλωβιστούν.

«Αυτή είναι μια ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ», αναφέρει η προειδοποίηση στον ιστότοπο της NWS. Πρoσθέτει, δε, ότι οι τοποθεσίες που θα επηρεαστούν περισσότερο από τις ξαφνικές πλημμύρες είναι η River Road, κοντά στη λίμνη Canyon.

Κάτω από 12 χρόνων τα αγνοούμενα κορίτσια

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων, τα νερά στις περιοχές που πλημμύρισαν έχουν ως επί το πλείστον υποχωρήσει. Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των τουλάχιστον 27 παιδιών που αγνοούνται, συνεχίζονται, ωστόσο τα νέα για νέες επικείμενες πλημμύρες λιγοστεύουν τις πιθανότητες να βρεθούν και δη ζωντανά.

Σύμφωνα με αξιωματούχους στην περιοχή του Τέξας, τα κορίτσια που αγνοούνται είναι στην πλειοψηφία τους μικρότερα από 12 ετών. Όπως δήλωσαν σε τοπικό ραδιόφωνο, ο αριθμός των αγνοουμένων παιδιών επιβεβαιώνεται ότι είναι 27, τουλάχιστον με όσα στοιχεία έχουν στη διάθεσή τους. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι οι αγνοούμενοι άνθρωποι είναι περισσότεροι, στην παρούσα φάση, όμως, οι επιχειρήσεις έχουν επικεντρωθεί στην αναζήτηση των κοριτσιών από την κατασκήνωση. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχοι, στο σημείο της πλημμύρας, υπήρχε μεγάλος αριθμός πολιτών, οι οποίοι γιόρταζαν την 4η Ιουλίου, την ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, με πυροτεχνήματα και άλλες εορταστικές εκδηλώσεις.

«Δεν γνωρίζουμε για αυτούς τους ανθρώπους», τονίζει ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι ομάδες του «αναμένουν ότι ο αριθμός όσων ανακτήθηκαν σίγουρα θα είναι υψηλότερος».

Πάνω από 15.000 κτίρια χωρίς ρεύμα

Την ίδια στιγμή, ανακοινώθηκε ότι 15.070 κτίρια είναι χωρίς ρεύμα στην πολιτεία του Τέξας. Από αυτά, τα 625 είναι στην κομητεία Κερρ, όπου οι πλημμύρες χτύπησαν με μεγάλη σφοδρότητα. Άλλα 5.118 κτίρια βρίσκονται στην κομητεία Comal, όπου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για ξαφνικές πλημμύρες τις επόμενες ώρες.



Πηγή: skai.gr

