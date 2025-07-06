Μία ισραηλινή αντιπροσωπεία αναχώρησε σήμερα για το Κατάρ για συνομιλίες μιας πιθανής συμφωνίας απελευθέρωσης των ομήρων από τη Γάζα, αλλά και μιας συμφωνίας ειρήνευσης, δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος, λίγες ώρες πριν από την αναμενόμενη άφιξη του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η πίεση της κοινής γνώμης κλιμακώνεται στο πρόσωπο του Νετανιάχου για την επίτευξη μιας συμφωνίας μόνιμης κατάπαυσης του πυρός, αλλά και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μία κίνηση, στην οποία είναι αντίθετα σκληροπυρηνικά μέλη του δεξιού συνασπισμού.

Ωστόσο, άλλοι, όπως ο υπουργός των Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ εκφράζουν την υποστήριξή τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

