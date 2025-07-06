Οι διασώστες στο κεντρικό Τέξας συνεχίζουν απεγνωσμένα τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων μετά τις ξαφνικές πλημμύρες που σκότωσαν τουλάχιστον 51 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 43 στην κομητεία Κερ και τριών στην κομητεία Μπερνέτ. Ανάμεσα στα θύματα είναι και 15 παιδιά.

Την ίδια ώρα, η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί για νέες βροχοπτώσεις σήμερα Κυριακή σε περιοχές του κεντρικού Τέξας και μάλιστα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ραντάρ δείχνουν ότι οι επιπλέον βροχοπτώσεις θα πέσουν βόρεια του Κέρβιλ, μιας από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο στην περιοχή Texas Hill Country, αλλά η πρόγνωση αυτή θα μπορούσε να αλλάξει καθώς περνάει η μέρα, αναφέρει ο μετεωρολόγος του CNN, Κρις Γουόρεν.

Αξιωματούχοι του Τέξας έχουν δηλώσει ότι οποιαδήποτε επιπλέον βροχή σε ήδη βρεγμένες περιοχές θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω πλημμύρες.

Συνολικά 27 κορίτσια εξακολουθούν να αγνοούνται από την χριστιανική κατασκήνωση κοριτσιών Mystic, στην κομητεία Κερ. Ο αντικυβερνήτης του Τέξας, Νταν Πάτρικ, δήλωσε στην εκπομπή Radio 4 PM του BBC ότι πολλά από τα 27 κορίτσια που αγνοούνται ήταν «κάτω των 12 ετών». Η κατασκήνωση βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Γουαδελούπη, του οποίου η στάθμη ανέβηκε στα 8 μέτρα, με τα ορμητικά νερά να παρασύρουν σπίτια, οχήματα και ο,τιδήποτε άλλο έβρισκαν στο πέρασμά τους.

Νωρίτερα, ο Νιμ Κιντ, επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης έκτακτης ανάγκης του Τέξας, παραδέχτηκε ότι οι πιθανότητες να βρεθούν περισσότεροι επιζώντες μειώνονταν καθώς περνούσαν οι ώρες, αλλά ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, δήλωσε ότι είχε δώσει εντολή στους διασώστες να υποθέσουν ότι κάθε αγνοούμενος ήταν ακόμα ζωντανός. Συγκεκριμένα, ο Γκρεγκ Άμποτ, δήλωσε ότι η κατασκήνωση είχε «καταστραφεί με τρόπους που δεν έχω ξαναδεί σε καμία φυσική καταστροφή» και υποσχέθηκε ότι οι ομάδες διάσωσης που λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο θα βρουν «κάθε κορίτσι». Ο κυβερνήτης έχει δώσει εντολή σε όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες να δώσουν προτεραιότητα στις προσπάθειες διάσωσης.

Ο Ντάλτον Ράις, ο δήμαρχος του Κερβίλ, δήλωσε ότι 27 κορίτσια από την κατασκήνωση Mystic εξακολουθούν να αγνοούνται. Πρόσθεσε ότι ενδέχεται να αγνοούνται και άλλα άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή αλλά όχι στην κατασκήνωση.

Περίπου 750 κορίτσια είχαν κατασκηνώσει κατά μήκος του ποταμού για το Σαββατοκύριακο της Ημέρας Ανεξαρτησίας, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Κερ, Λάρι Λέιθα.

Περισσότεροι από 850 άνθρωποι στην κομητεία Κερ έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις αρχές, με τους φύλακες θηραμάτων του Τέξας να αναφέρουν ότι μετέφεραν αεροπορικώς 302 άτομα σε μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Πάνω από 1.700 συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης.

