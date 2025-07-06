Τέξας: Πατέρας πέθανε προσπαθώντας να σώσει την οικογένειά του από τις πλημμύρες

Συγκλονίζει η ιστορία ενός 27χρονου πατέρα στο Τέξας, ο οποίος έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σώσει την οικογένειά του από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν την πολιτεία. Ο Τζούλιαν Ράιαν τραυματίστηκε θανάσιμα σπάζοντας ένα παράθυρο, προκειμένου να απεγκλωβίσει τους δικούς του.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην πόλη Ingram, όταν τα νερά του ποταμού Guadalupe, πλημμύρισαν αιφνιδιαστικά την περιοχή.

Ο Ράιαν, η μητέρα του, η αρραβωνιαστικιά του Κριστίνια Γουίλσον και τα δύο τους παιδιά —ηλικίας 6 ετών και 13 μηνών— βρίσκονταν στο υπνοδωμάτιο του τροχόσπιτού τους όταν ξύπνησαν έντρομοι στις 4 τα ξημερώματα, συνειδητοποιώντας τι συμβαίνει.

«Το νερό άρχισε να μπαίνει με δύναμη και παλεύαμε να κλείσουμε την πόρτα για να μην πλημμυρίσουμε», δήλωσε η Γουίλσον σε τοπικό μέσο.

H πόρτα τελικά υποχώρησε και το νερό πλημμύρισε το δωμάτιο.

Ο Ράιαν, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σώσει την οικογένειά του, έσπασε με γροθιά το παράθυρο, τραυματίζοντας σοβαρά το χέρι του.

Σύμφωνα με την οικογένεια, όχι μόνο κόπηκε αρτηρία αλλά το χέρι του σχεδόν αποκολλήθηκε.

Παρά τις εκκλήσεις της Γουίλσον στο 911, καμία βοήθεια δεν έφτασε εγκαίρως.

«Συγγνώμη, δε θα τα καταφέρω. Σας αγαπώ», ήταν τα τελευταία λόγια του Ράιαν, σύμφωνα με τη σύντροφό του.

Τα νερά συνέχισαν να πλημμυρίζουν το χώρο με αποτέλεσμα να παρασυρθεί και να διαλυθεί το τροχόσπιτο. Η οικογένεια κατάφερε να σωθεί, όμως ο Τζούλιαν ανασύρθηκε νεκρός ώρες αργότερα, όταν τα νερά άρχισαν να υποχωρούν στην κομητεία Κερ.

«Ήταν ο καλύτερος πατέρας και χαμογελαστός. Πάντα βοηθούσε τους άλλους, ό,τι κι αν του κόστιζε», δήλωσε η Γουίλσον.

