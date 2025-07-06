Με αισθήματα θλίψης και οδύνης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στους πληγέντες από τις φονικές πλημμύρες που σημειώθηκαν ανήμερα της εθνικής επετείου των ΗΠΑ στην Κομητεία Κερ της Πολιτείας του Τέξας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κάνει λόγο για μια ανείπωτη τραγωδία, καθώς μέχρι στιγμής οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 51, ανάμεσά τους και 15 παιδιά. Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος τονίζει ότι «όλοι θρηνούμε για τις ζωές που χάθηκαν, ειδικά για τα αθώα παιδιά των οποίων οι λαμπρές ελπίδες έσβησαν στον κατακλυσμό».

«Ο πόνος τους», σημειώνει, «δεν είναι μακριά από εμάς και διαπερνά τις καρδιές όλων μας, γιατί κάθε παιδί ανήκει σε όλους μας και σε κάθε πενθούντα γονέα βλέπουμε την ίδια τη Θεοτόκο να στέκεται στον Σταυρό». Επιπροσθέτως, εκφράζει τη συμπαράστασή του σε όλους όσοι αναμένουν νέα για τους αγαπημένους τους που αγνοούνται, ιδιαίτερα στις οικογένειες των 27 κοριτσιών που συμμετείχαν σε κατασκήνωση στις όχθες του ποταμού Γκουανταλούπε.

Πηγή: skai.gr

