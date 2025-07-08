Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το κεντρικό Τέξας το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η κατασκήνωση Mystic που βρίσκεται κατά μήκος του ποταμού Γουαδελούπη η στάθμη του οποίου μέσα σε μισή ώρα ξεπέρασε τα 6 μέτρα, επιβεβαίωσε ότι 27 κατασκηνωτές και σύμβουλοι πέθαναν στις πλημμύρες ενώ δέκα κατασκηνωτές και ένας σύμβουλος εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν ακούραστα να αναζητούν τους αγνοούμενους. Περισσότερες από 20 κρατικές υπηρεσίες σε όλο το Τέξας συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης Γκρεγκ Άμποτ.

Οι παρατεταμένες καταιγίδες στο κεντρικό Τέξας αναμένεται να σταματήσουν απόψε με τα νερά να έχουν υποχωρήσει μέχρι αύριο Τρίτη.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Οι κοιλάδες των ποταμών της περιοχής είναι γνωστές στους λάτρεις της φύσης, οι οποίοι σύχναζαν στα κάμπινγκ, στα πάρκα με τα τροχόσπιτά τους και σε Airbnb. Στο Camp Λα Χούντα, ο Ράφιν Μπόγιετ ήταν ο πρώτος που ξύπνησε γύρω στις 4 π.μ. την Παρασκευή, αφού δεν μπορούσε να «κοιμηθεί εξαιτίας των κεραυνών», δήλωσε στο συνεργαζόμενο με το CNN κανάλι KSAT.

«Οι άνθρωποι ούρλιαζαν ότι είχε πλημμυρίσει», θυμήθηκε ο αδελφός του, Πιρς Μπόγιετ. «Υπήρχε πολύ νερό».

Ένας άλλος κατασκηνωτής ξύπνησε τον σύμβουλό του, ο οποίος με τη σειρά του ξύπνησε τα υπόλοιπα αγόρια. Ο Μπρέντεν Ντέιβις άκουσε ουρλιαχτά γύρω στις 4 π.μ. από ένα άλλο ξύλινο σπιτάκι.

Ο 14χρονος Γουίντομ Έθεριτζ παρατήρησε «όλο και περισσότερο» νερό να ρέει στο Camp Λα Χούντα. Άνθρωποι από άλλα μέρη άρχισαν να έρχονται «για να αναζητήσουν καταφύγιο» στο σπιτάκι του.

«Δεν ξέραμε πραγματικά τι συνέβαινε γύρω μας επειδή ήταν σκοτεινά. Δεν μπορούσαμε να δούμε πέρα ​​από τα δέντρα», είπε στο CNN. «Το μόνο που ξέραμε πραγματικά ήταν ότι έπρεπε να μετακινήσουμε πράγματα για να μην βραχούν».

Ο Γουίντομ και οι φίλοι του «δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά επειδή γύρω μας υπήρχαν ρυάκια, πολύ δυνατά ρυάκια που συγκλίναν, και δεν θέλαμε να μας παρασύρει όλη η απορροή από το βουνό».

Σε ένα κοντινό πάρκο με τροχόσπιτα στην κομητεία Κερ, χτύπησε ένα τηλέφωνο γύρω στις 4:44 π.μ. Ο Ρόμπερτ Μπρέικ τηλεφωνούσε στον πατέρα του για να τον παροτρύνει να εκκενώσει το σπίτι.

«Μπαμπά, πρέπει να φύγεις από εκεί», τον ικέτευσε ο Μπρέικ.

Αλλά σε λιγότερο από 10 λεπτά, ο αδερφός του Μπρέικ πήγε να ελέγξει την κατάσταση και διαπίστωσε ότι όλα τα σπίτια στην περιοχή είχαν εξαφανιστεί από τις πλημμύρες.

«Μερικοί δεν θα τα καταφέρουμε να βγούμε ζωντανοί»

Σε ένα Airbnb όπου διέμενε ο Ρίκι Γκονζάλες με δώδεκα φίλους, ξύπνησε το βράδυ ακούγοντας τον σκύλο ενός φίλου να χτυπάει την πόρτα. Κοιτάζοντας έξω, είδε ένα από τα αυτοκίνητά τους να παρασύρεται από τα νερά της πλημμύρας.

Το νερό ανέβηκε γρήγορα στον δεύτερο όροφο.

«Το νερό είχε βάθος σχεδόν 9 μέτρα. Προσωπικά δεν ξέρω κολύμπι», είπε ο Γκονζάλες. «Φροντίσαμε να έχουμε φουκώσει όλα τα φουσκωτά, τα φουσκωτά στρώματα, ψυγεία, ετοιμάζοντας τα πάντα, σε περίπτωση που χρειαστεί, ξέρετε, να επιβιώσουμε».

Ο ίδιος είπε το «τελευταίο αντίο» στην αδερφή του μέσω FaceTime. Και καθώς η ομάδα ετοιμαζόταν να δραπετεύσει μέσα από δύο μεγάλα παράθυρα στο πάνω μέρος, του ήρθε μια τρελή σκέψη: «Μερικοί από εμάς δεν θα τα καταφέρουμε να βγούμε ζωντανοί... Μπορεί να δω κάποιους από τους φίλους μου να πεθαίνουν σήμερα το πρωί.»

«Θεέ μου, αιωρούμαστε»

Στο camp Λα Χούντα, ο Γουίντομ και οι φίλοι του «ξύπνησαν ξανά με περισσότερο νερό», είπε. Οι αδελφοί Μπόγιετ και οι υπόλοιποι κατασκηνωτές αναγνώρισαν τον κίνδυνο.

«Θεέ μου, επιπλέουμε», συνειδητοποίησε ο Ράφιν Μπόγιετ. «Η πλημμύρα άρχισε να μεγαλώνει», είπε ο Πιρς Μπόγιετ. «Έχουμε κουκέτες στην καμπίνα μας και (το νερό) πήγαινε στην πάνω κουκέτα.

«Είχαμε μία επιλογή: Έπρεπε να κολυμπήσουμε έξω από τα δωμάτιά μας.»

Οι κατασκηνωτές αναζήτησαν υψηλότερο σημείο και κολύμπησαν προς τα εκεί, δήλωσε ο πατέρας του ενός στο CNN. Κατευθύνθηκαν προς έναν επαρχιακό δρόμο, όπου τους εντόπισε προσωπικό έκτακτης ανάγκης.

Οι αρχές κατάφεραν τελικά να εισέλθουν στο Camp Mystic και να αρχίσουν να διασώζουν παιδιά.

