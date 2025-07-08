Tης Αθηνάς Παπακώστα

Όταν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου έφτασε στον Λευκό Οίκο χθες Δευτέρα, έφερε μαζί του το απόλυτο δώρο για τον Ντόναλντ Τραμπ, μία επιστολή υποψηφιότητας του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για το Νόμπελ Ειρήνης.

Το εν λόγω βραβείο έχει γίνει εμμονή για τον Αμερικανό πρόεδρο, επιμένοντας ότι το αξίζει για τις προσπάθειές του να τερματίσει συγκρούσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Τη στιγμή που μιλάμε αποκαθιστά την ειρήνη στη μία χώρα μετά την άλλη, στη μία περιοχή μετά την άλλη», υπογράμμισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παραδίδοντας την επιστολή.

«Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν το γνώριζα. Ουάου», είπε από την πλευρά του ο Τραμπ, εμφανώς συγκινημένος για να συμπληρώσει πως «να λαμβάνω κάτι τέτοιο από εσένα συγκεκριμένα είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ Μπίμπι».

Ήδη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων έχει υπερηφανευτεί πως χάρη σε εκείνον ο «πόλεμος των 12 ημερών», όπως “βάφτισε” τον πόλεμο Ισραήλ – Ιράν, τελείωσε και μάλιστα το είχε πανηγυρίσει και με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στη δική του πλατφόρμα Social Media, Truth Social, επιμένοντας ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης έχει καταστραφεί ολοσχερώς και πως το Ιράν θέλει πλέον να αρχίσουν εκ νέου οι μεταξύ τους διαπραγματεύσεις.

Η Τεχεράνη δεν έχει, επισήμως, επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο αλλά ο Ιρανός πρόεδρος, Μαζούτ Πεζεσκιάν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Αμερικανό Τάκερ Κάρλσον, είπε πως πιστεύει ότι οι διαφορές ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να διευθετηθούν μέσω διαλόγου. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να επανεκκινήσει τη συνεργασία της με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, συμπληρώνοντας ότι η πλήρης πρόσβαση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας του δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη, εξαιτίας των καταστροφικών πληγμάτων των Αμερικανών.

Τα δύο «αγκάθια»

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και στην Ουκρανία παραμένουν σε εξέλιξη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας επέμενε πως μπορεί να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία σε μόλις 24 ώρες.

Η πραγματικότητα τον έχει διαψεύσει εδώ και καιρό με την Ουκρανία, μόλις την περασμένη εβδομάδα, να γίνεται στόχος της μεγαλύτερης επίθεσης των Ρώσων από αέρος και του επικριτές του Αμερικανού προέδρου να υπογραμμίζουν πως ο Ρώσος πρόεδρος τον εμπαίζει και πως δεν έχει καμία πρόθεση να συμφωνήσει σε εκεχειρία.

Την ίδια στιγμή, όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να πάρει τα εύσημα για τυχόν πρόοδο στη σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας στην περίπτωση που εντός της τρέχουσας εβδομάδας επιτευχθεί εκεχειρία 90 ημερών, όπως ο ίδιος έχει προτείνει, με άγνωστο χ να παραμένει, φυσικά, εάν αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμη ειρήνη.

Τις επόμενες ημέρες στο Κατάρ αναμένεται να μεταβεί ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ για να κλείσει το ντιλ, τη στιγμή που ο Νετανιάχου επιμένει στην εξόντωση της Χαμάς ζητώντας να παραδοθεί και να αφοπλιστεί με την ισλαμιστική οργάνωση να απορρίπτει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Μάλιστα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τη Δευτέρα είπε πως Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εργάζονται με άλλες χώρες, οι οποίες θα προσφέρουν στους Παλαιστινίους ένα… καλύτερο μέλλον επαναφέροντας ανοιχτά στο τραπέζι τυχόν σενάρια μετεγκατάστασης του παλαιστινιακού λαού, για τα οποία λίγους μήνες πριν ο Τραμπ είχε δεχτεί σφοδρή κριτική.

Πηγή: skai.gr

