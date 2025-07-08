Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το test drive του Ερντογάν στο νέο μοντέλο τουρκικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου - Δείτε βίντεο

Συνήθως το test drive στα αυτοκίνητα το κάνουν οι οδηγοί της F1, αλλά στην περίπτωση του νέου Togg τη δοκιμή ήθελε να την κάνει ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος

Ερντογάν

Μια εικόνα που αναμφίβολα προκάλεσε εντύπωση.

Συνήθως το test drive στα αυτοκίνητα το κάνουν οι οδηγοί της F1, ωστόσο στην περίπτωση του νέου μοντέλου ηλεκτρικού αυτοκίνητου Togg τη δοκιμή ήθελε να την κάνει ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν .

Μάλιστα, όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη, το test drive δεν έγινε κάπου στην εξοχή, αλλά μέσα στην πόλη από τον Τούρκο πρόεδρο.

Δείτε το βίντεο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ηλεκτρικό αυτοκίνητο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark