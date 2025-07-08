Μια εικόνα που αναμφίβολα προκάλεσε εντύπωση.

Συνήθως το test drive στα αυτοκίνητα το κάνουν οι οδηγοί της F1, ωστόσο στην περίπτωση του νέου μοντέλου ηλεκτρικού αυτοκίνητου Togg τη δοκιμή ήθελε να την κάνει ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν .

Μάλιστα, όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη, το test drive δεν έγινε κάπου στην εξοχή, αλλά μέσα στην πόλη από τον Τούρκο πρόεδρο.

