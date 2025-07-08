Ο Τραμπ δίνει ακόμη μια παράταση στους δασμούς και παίζει με τους αριθμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ακόμη μια παράταση, έως την 1η Αυγούστου για την επιβολή των υψηλών δασμών του, ενώ έστειλε επιστολές σε 14 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, στις οποίες περιγράφει αναλυτικά τους φόρους που αντιμετωπίζουν.

Η προθεσμία για την επιβολή των δασμών έληγε στις 9 Ιουνίου και είχε δοθεί ώστε να επιτευχθούν εμπορικές συμφωνίες των χωρών με τις ΗΠΑ, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει ακόμα ένα περιθώριο, ενώ παράλληλα, απειλεί πως θα επιβάλει δασμούς της τάξεως του 25% στα προϊόντα από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Η παράταση δεν είναι έκπληξη, δεδομένου ότι οι εμπορικές συμφωνίες συχνά χρειάζονται χρόνια για να οριστικοποιηθούν, εξηγεί στο BBC ο οικονομολόγος Άνταμ Αχμάντ Σαμντίν από την εταιρεία ερευνών Oxford Economics.

«Τέτοιες συμφωνίες είναι συνήθως εξαιρετικά λεπτομερείς», είπε, προσθέτοντας ότι αν και το Βιετνάμ έγινε μόλις η δεύτερη χώρα μετά το Ηνωμένο Βασίλειο που συνάπτει συμφωνία με τις ΗΠΑ, επρόκειτο περισσότερο για ένα «ευρύ πλαίσιο» που επιταχύνει τις συνομιλίες, παρά για μια λεπτομερή συμφωνία.

Επίσης, τη Δευτέρα, ο Τραμπ έστειλε επιστολές σε ηγέτες 14 χωρών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνοντάς τους για τα τελευταία σχέδια δασμών του, ενώ πρόσθεσε ότι οι συντελεστές θα μπορούσαν να τροποποιηθούν «προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα με τη σχέση μας με τη χώρα σας».

Οι περισσότεροι από τους δασμολογικούς συντελεστές που περιέγραψε ο Τραμπ ήταν παρόμοιοι με εκείνους που περιέγραψε και τον Απρίλιο.

Και η στάση του υποδηλώνει πως θα ήταν ανοιχτός σε περαιτέρω εμπορικές συνομιλίες, δήλωσε ο στρατηγικός επενδυτής Βασού Μενόν της τράπεζας OCBC.

«Το ό,τι ο Τραμπ έχει και πάλι σε μια διαπραγματευτική τακτική, αντί να κάνει σοβαρές απειλές για δασμούς, προσφέρουν ελπίδα στους επενδυτές», επισήμανε ο Μενόν.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η εισαγωγή δασμών θα προστατεύσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις από τον ξένο ανταγωνισμό και θα ενισχύσει επίσης την εγχώρια παραγωγή και τις θέσεις εργασίας. Ωστόσο, οι οικονομολόγοι λένε ότι οι φόροι θα αυξήσουν τις τιμές στις ΗΠΑ και θα μειώσουν το εμπόριο. Μάλιστα, οι τρεις βασικοί δείκτες μετοχών στις ΗΠΑ υποχώρησαν τη Δευτέρα, με τις μετοχές της Toyota που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ, να υποχωρούν κατά 4%.

Δασμοί έως 40%

Η Ιαπωνία έστειλε πέρυσι στις ΗΠΑ αγαθά αξίας άνω των 148 δισ. δολαρίων, γεγονός που την καθιστά τον πέμπτο μεγαλύτερο προμηθευτή εισαγωγών της Αμερικής, μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μεξικό, την Κίνα και τον Καναδά, σύμφωνα με τα αμερικανικά εμπορικά στοιχεία. Η Νότια Κορέα βρισκόταν επίσης στην πρώτη δεκάδα.

Εκτός από τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, ο Τραμπ παρουσίασε τη Δευτέρα σχέδια για δασμούς 40% σε προϊόντα από τη Μιανμάρ και το Λάος, δασμούς 36% σε αγαθά από την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη, 35% σε αγαθά από τη Σερβία και το Μπαγκλαντές, 32% στην Ινδονησία, 30% σε αγαθά από τη Νότια Αφρική και 25% σε αγαθά από τη Μαλαισία και την Τυνησία.

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός ανέφερε πως η κυβέρνησή του θα συνεχίσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα ωφελήσει και τις δύο χώρες.

«Είναι βαθύτατα λυπηρό το γεγονός ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε περαιτέρω αύξηση των δασμών, επιπλέον των συντελεστών που έχουν ήδη επιβληθεί», τόνισε επίσης.

Αντίστοιχα, η Νότια Κορέα δήλωσε ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την παράταση της προθεσμίας για να εντείνει επίσης τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ενώ και ο υπουργός Οικονομικών της Ταϊλάνδης δήλωσε ότι είναι βέβαιος ότι η χώρα του θα μπορέσει να καταλήξει σε συμφωνία για να αποκτήσει δασμολογικό συντελεστή παρόμοιο με αυτόν που επιβάλλεται σε άλλες χώρες.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες επιστολές τις επόμενες ημέρες.

Η ίδια επίσης διέψευσε πως η αναστολή των δασμών μπορεί να μειώσει την ισχύ των απειλών του Τραμπ. «Το τηλέφωνο του προέδρου, μπορώ να σας πω, χτυπάει συνέχεια από παγκόσμιους ηγέτες που τον εκλιπαρούν να έρθει σε συμφωνία», σχολίασε η Λέβιτ.

Πολυάσχολος ο Μπέσεντ

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι θα έχει πολύ δουλειά τις επόμενες ημέρες. «Πολλοί άνθρωποι άλλαξαν στάση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Έτσι, το γραμματοκιβώτιό μου ήταν γεμάτο χθες το βράδυ με πολλές νέες προσφορές, πολλές νέες προτάσεις», δήλωσε στο CNBC.

Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ έχουν συνάψει συμφωνίες με το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βιετνάμ, καθώς και μια μερική συμφωνία με την Κίνα. Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις, οι δασμοί είναι υψηλότεροι σε σύγκριση με τα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ενώ βασικά ζητήματα παραμένουν άλυτα.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν επίσης ότι μια συμφωνία με την Ινδία είναι κοντά.

Η ΕΕ βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, με αναφορές που δείχνουν ότι οι αξιωματούχοι του μπλοκ δεν περίμεναν να λάβουν επιστολή για δασμούς.

Εκπρόσωπος της ΕΕ δήλωσε επίσης ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε μια «καλή ανταλλαγή απόψεων» με τον Τραμπ.

Υπενθυμίζεται πως μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει την ΕΕ με φόρο 50% εάν δεν συμφωνούσαν, ενώ την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έναν δασμό «30% ή 35%» εάν η χώρα δεν επιτύχει συμφωνία με τις ΗΠΑ έως την Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.