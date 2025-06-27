Ένας νεαρός Σύρος κατηγορείται από τις γερμανικές αρχές ότι συμμετείχε στην προετοιμασία μίας αποτυχημένης επίθεσης σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) στη Βιέννη τον περασμένο Αύγουστο, κατά τη διάρκεια της περιοδείας της Eras.

Ο Mohamed A, ο οποίος είναι ανήλικος και εξακολουθεί να είναι ελεύθερος, κατηγορείται ότι δρούσε για λογαριασμό της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS) και βοήθησε έναν άλλο ύποπτο να προετοιμάσει την επίθεση.

Τότε, οι διοργανωτές της συναυλίας ακύρωσαν τις τρεις sold out συναυλίες της Σουίφτ, απογοητεύοντας δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές της, ενώ οι αρχές συνέλαβαν αρκετούς υπόπτους τρομοκράτες.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι ο ανήλικος Σύρος «κατηγορείται για υποστήριξη ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης και προετοιμασία σοβαρής πράξης βίας».

Σύμφωνα με τα επίσημα δικαστικά έγγραφα, ο ύποπτος υποστήριζε την ιδεολογία της ομάδας Ισλαμικό Κράτος και ότι, μεταξύ των μέσων Ιουλίου και Αυγούστου πέρυσι, βρισκόταν σε επαφή με έναν νεαρό άνδρα στην Αυστρία, που σχεδίαζε να επιτεθεί στη συναυλία της Σουίφτ

Ο Mohamed A φέρεται να βοήθησε μεταφράζοντας οδηγίες κατασκευής βόμβας από τα αραβικά και οργανώνοντας διαδικτυακή επαφή με ένα μέλος του ISIS στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων.

Ο ύποπτος φέρεται επίσης να έδωσε σε έναν γνωστό του στην Αυστρία το κείμενο για όρκο πίστης στο ISIS, το οποίο ο τελευταίος χρησιμοποίησε για να ενταχθεί στην ομάδα.

