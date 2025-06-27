Ο δεύτερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Έρικ, κράτησε ανοιχτή την πόρτα για να κατέβει στην πολιτική στο μέλλον, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Financial Times.

«Ο πολιτικός δρόμος για μια οικογενειακή δυναστεία θα ήταν εύκολος», ανέφερε, ανοίγοντας την πόρτα για έναν άλλο Τραμπ να διεκδικήσει αξίωμα μετά την αποχώρηση του πατέρα του από τον Λευκό Οίκο.

«Το πραγματικό ερώτημα είναι: 'Θέλεις να παρασύρεις και άλλα μέλη της οικογένειάς σου σε αυτό;'», δήλωσε ο γιος του Αμερικανού προέδρου. «Θα ήθελα τα παιδιά μου να ζήσουν την ίδια εμπειρία την τελευταία δεκαετία που έζησα εγώ; Ξέρετε, αν η απάντηση ήταν ναι, νομίζω ότι ο πολιτικός δρόμος θα ήταν εύκολος, δηλαδή, νομίζω ότι θα μπορούσα να το κάνω», πρόσθεσε. «Και παρεμπιπτόντως, νομίζω ότι και άλλα μέλη της οικογένειάς μας θα μπορούσαν να το κάνουν», τόνισε.

O Έρικ Τραμπ έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην επίβλεψη του διεθνούς χαρτοφυλακίου ακινήτων του Οργανισμού Τραμπ από το 2017. Επί του παρόντος φαίνεται να συνδυάζει τα αυξανόμενα επιχειρηματικά ενδιαφέροντα -όπως οι τεράστιες ξενοδοχειακές συμφωνίες στην Ινδία- με την αυξανόμενη προσοχή στις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Παρά την προηγούμενη δέσμευση της οικογένειας να αποφύγει νέες συμφωνίες με το εξωτερικό υπό την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο Έρικ είχε δικαιολογήσει προηγούμενες παγκόσμιες συμφωνίες, δηλώνοντας: «Κάναμε τα πάντα σωστά», διαβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι ο πατέρας του δεν ασχολείται με τις καθημερινές υποθέσεις της εταιρείας.

Η κρυπτογράφηση

«Τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας θα μπορούσαν να είναι εξίσου πολύτιμα με τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της», ανέφερε ο Έρικ Τραμπ. Αναφέρθηκε στο Bitcoin ως το «χρυσό περιουσιακό στοιχείο της σύγχρονης εποχής». Η νέα του εταιρεία, η American Bitcoin, ασχολείται με την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων

Έχοντας προηγουμένως υπάρξει σκεπτικιστής έναντι των κρυπτονομισμάτων, ο πρόεδρος Τραμπ έχει επίσης μπει στο παιχνίδι, λανσάροντας το memecoin $TRUMP, ανταμείβοντας τους κατόχους του token με προνόμια. Ο όμιλος Trump Media & Technology Group, ιδιοκτήτης της Truth Social, έχει συγκεντρώσει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει Bitcoin, και μια επενδυτική εταιρεία που συνδέεται με το Ντουμπάι έχει επενδύσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην Binance σε ένα stablecoin που προωθεί ο Trump.

Νομικές μάχες και ισχυρισμοί περί διώξεων

Ο Έρικ Τραμπ υπερασπίστηκε την οικογένειά του από τις κατηγορίες για πολιτική κερδοσκοπία και χαρακτήρισε την τελευταία δεκαετία ως μια δαπανηρή δοκιμασία. «Αν υπάρχει κάποια οικογένεια που δεν έχει επωφεληθεί από την πολιτική, αυτή είναι η οικογένεια Τραμπ», δήλωσε, επικαλούμενος σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια που έχουν δαπανήσει για να αποκρούσουν μια σειρά από δικαστικές διαμάχες.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, δικαστήριο της Νέας Υόρκης διέταξε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Οργανισμό Τραμπ να πληρώσουν πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων για την υποβολή ψευδών οικονομικών καταστάσεων. Στον Έρικ και τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 4 εκατομμυρίων δολαρίων στον καθένα και τους απαγορεύτηκε προσωρινά να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη Νέα Υόρκη.

Ο Έρικ Τραμπ επεσήμανε ότι «η επιχείρηση στοχοποιήθηκε άδικα και ανέφερε την προεδρία ως εμπόδιο και όχι ως πλεονέκτημα για την επιχειρηματική τους επιτυχία.

«Θα είχαμε πολύ περισσότερα μηδενικά πίσω από το όνομά μας αν ο πατέρας μου δεν είχε θέσει υποψηφιότητα εξαρχής», τόνισε.

Αναφορικά με τα επενδυτικά του σχέδια, ενώ στην πραγματικότητα εισχώρησε στην αγορά της Ινδίας, ο Έρικ Τραμπ επεσήμανε ότι είναι προσεκτικός στην είσοδο σε γεωπολιτικά ευαίσθητες αγορές όπως η Κίνα και το Ισραήλ. «Είμαστε πολύ δημοφιλείς στην Κίνα», είπε, «αλλά εν μέσω δασμών και εμπορικών πολέμων, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.