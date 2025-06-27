Αύριο είναι προγραμματισμένη να γίνει η απαγορευμένη δια νόμου «Παρέλαση Υπερηφάνειας» (Budapest Pride) στη Βουδαπέστη, με την κυβέρνηση της Ουγγαρίας και τις ακτιβιστικές οργανώσεις να έχουν πάρει «θέσεις μάχης».

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε σήμερα ότι θα υπάρξουν «νομικές συνέπειες» για τη διοργάνωση ή συμμετοχή στην πορεία της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, την οποία απαγόρευσε την περασμένη εβδομάδα η αστυνομία, και προειδοποίησε τους διοργανωτές να μη σκέφτονται καν να πραγματοποιήσουν τη φετινή πορεία.

Ωστόσο, ο φιλελεύθερος δήμαρχος της Βουδαπέστης και οι διοργανωτές της πορείας είπαν ότι το Budapest Pride θα πραγματοποιηθεί παρά την απαγόρευση, καθώς πρόκειται για δημοτική εκδήλωση και ως εκ τούτου δεν απαιτείται άδεια από τις αρχές.

Πέντε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων - ανάμεσά τους η Διεθνής Αμνηστία, η προβεβλημένη οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ Hatter Tarsasag και η οργάνωση που διοργανώνει τις πορείες υπερηφάνειας - ανακοίνωσαν τον προηγούμενο μήνα ότι «το Pride στη Βουδαπέστη θα πραγματοποιηθεί κανονικά», παρά τις απαγορεύσεις.

Ο νόμος για την απαγόρευση των πορειών υπερηφάνειας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, που ψηφίστηκε τον περασμένο Απρίλο, επιτρέπει στην αστυνομία να χρησιμοποιεί κάμερες αναγνώρισης προσώπου για να καταγράφει όσους συμμετέχουν.

«Είμαστε ενήλικες και προτείνω να αποφασίζει ο καθένας τι επιθυμεί, τηρώντας τους κανόνες ... και αν δεν το κάνει, τότε θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις σαφείς νομικές συνέπειες», δήλωσε ο Ορμπάν στο κρατικό ραδιόφωνο.

Όπως είπε ο ίδιος, η αστυνομία θα μπορούσε να διαλύσει μια απαγορευμένη εκδήλωση, αλλά η Ουγγαρία είναι μια «πολιτισμένη χώρα» και έργο της αστυνομίας είναι να πείθει τους πολίτες να τηρούν τον νόμο.

Υπέρ του Pride η ΕΕ

Στο πλευρό των ακτιβιστών του Pride βρίσκεται και η ΕΕ. Η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και 30 ακόμη χώρες εξέφρασαν την Δευτέρα τη στήριξή τους προς την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ της Ουγγαρίας και προς την πορεία υπερηφάνειας.

Μάλιστα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τις ουγγρικές αρχές να επιτρέψουν τη διοργάνωση. Ωστόσο, ο Ορμπάν παρομοίωσε την προτροπή της Κομισιόν με το να λαμβάνει κάποιος εντολές από τη Μόσχα την κομμουνιστική περίοδο.

«Ακριβώς όπως η Μόσχα, (η πρόεδρος της Κομισιόν) θεωρεί την Ουγγαρία υποταγμένη χώρα και νομίζει ότι μπορεί να δίνει στους Ούγγρους εντολές από τις Βρυξέλλες για το πώς να ζουν, τι να τους αρέσει και τι να μην τους αρέσει», είπε ο Ούγγρος πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο κρατικό ραδιόφωνο.

Την τελευταία δεκαετία, η κυβέρνηση του Ορμπάν προωθεί μια αυστηρά χριστιανική-συντηρητική ατζέντα και έχει ψηφίσει πολλούς νόμους που επηρεάζουν τις ζωές των μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Οι επικριτές του Ορμπάν θεωρούν την απαγόρευση της πορείας μέρος της ευρύτερης καταστολής των δημοκρατικών ελευθεριών ενόψει των εκλογών τον επόμενο χρόνο, όταν ο πρωθυπουργός θα κληθεί να αντιμετωπίσει έναν ισχυρό αντιπολιτευόμενο υποψήφιο.



Πηγή: skai.gr

