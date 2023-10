Ταυτοποιήθηκε και κηδεύεται η μυστηριώδης μούμια των ΗΠΑ, 128 χρόνια μετά τον θάνατο - Δείτε βίντεο Κόσμος 21:07, 02.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο «Stoneman Willie» μουμιοποιήθηκε κατά λάθος όταν ένας νεκροθάφτης προσπάθησε να συντηρήσει το πτώμα το 1895