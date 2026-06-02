Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ στην ΑΕΚ, αφού ο Ουκρανός πέρασε τα ιατρικά και η Τράμπζονσπορ έστειλε τα απαραίτητα έγγραφα στην Ένωση!

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την πρώτη της μεταγραφική κίνηση με τον Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, που θα ενισχύσει ποιοτικά της μεσοεπιθετική γραμμή της πρωταθλήτριας Ελλάδας!

Όπως έγινε γνωστό, η Τράμπζονσπορ έστειλε όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην Ένωση προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal και έτσι απομένουν μόνο τα τυπικά.

Παράλληλα, ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση της μεταγραφής που εκτός απροόπτου θα έρθει την Τετάρτη (03/06).

Θυμίζουμε πως η συμφωνία της ΑΕΚ με την Τράμπζονσπορ αγγίζει τα 5,5 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους και ο ίδιος ο Ζούμπκοφ θα υπογράψει συμβόλαια για τα επόμενα τέσσερα χρόνια έως το 2030.

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