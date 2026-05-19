Ένα τάνκερ φέρεται να παρέδωσε φορτίο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Ρωσία στην Κίνα μετά από σχεδόν μισό χρόνο στη θάλασσα, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων της LSEG ( London Stock Exchange Group - Χρηματιστήριο του Λονδίνου)

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το πλοίο, ονόματι Perle, έδεσε στον κινεζικό τερματικό σταθμό LNG Μπάιχαϊ την Τρίτη. Φόρτωσε από το εργοστάσιο παραγωγής LNG της Πορτοβάγια, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις των ΗΠΑ, στις 8 Δεκεμβρίου.

Ανάλογα με τη διαδρομή, συνήθως χρειάζονται έως και 45 ημέρες για να παραδοθεί ένα φορτίο LNG από τη Ρωσία στην Ασία.

Ο μεγαλύτερος παραγωγός LNG της Ρωσίας, Novatek χρησιμοποιεί το ίδιο κανάλι φόρτωσης στην Κίνα για φορτία από το εργοστάσιό του στην Αρκτική Arctik LNG 2, το οποίο υπόκειται επίσης σε κυρώσεις.

Αυτό είναι το τρίτο φορτίο που παραδίδεται στην Κίνα από το εργοστάσιο στη Βαλτική Θάλασσα από τη στιγμή που η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις τον Φεβρουάριο του 2025. Το πρώτο φορτίο παραδόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Στα αρχικά στάδια της λειτουργίας του, τα περισσότερα φορτία από την Πορτοβάγια παραδίδονταν στην Τουρκία και την Ελλάδα. Οι εφοδιαστικές αγορές στη συνέχεια διευρύνθηκαν στην Κίνα, την Ισπανία και την Ιταλία.

Η Μόσχα αντιμετωπίζει προκλήσεις στην πώληση LNG λόγω των δυτικών κυρώσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

