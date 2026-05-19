Ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στο κέντρο της πόλης Πρίλουκι στην περιφέρεια Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 17 άλλους, μεταξύ των οποίων έναν 14χρονο, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Μια επιχείρηση χτυπήθηκε στην επίθεση ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κοντινό εμπορικό κέντρο και ένα σούπερ μάρκετ, δήλωσε ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ μέσω ανάρτησης στην εφαρμογή Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.