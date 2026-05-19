ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
Ουκρανία: 2 νεκροί, 17 τραυματίες σε ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην πόλη Πρίλουκι

Στην επίθεση χτυπήθηκε μια επιχείρηση, ενώ προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε κοντινό εμπορικό κέντρο και σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με αξιωματούχο

Ουκρανία

Ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στο κέντρο της πόλης Πρίλουκι στην περιφέρεια Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 17 άλλους, μεταξύ των οποίων έναν 14χρονο, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Μια επιχείρηση χτυπήθηκε στην επίθεση ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κοντινό εμπορικό κέντρο και ένα σούπερ μάρκετ, δήλωσε ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ μέσω ανάρτησης στην εφαρμογή Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ουκρανία Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία
