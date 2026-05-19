Το Στενό του Ορμούζ θα «παραμείνει για πάντα στην κατοχή και τη διαχείριση» της Τεχεράνης, διεμήνυσε την Τρίτη στον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.



Ο Εμπραχίμ Αζίζι, πρόεδρος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι το στενό είναι ένας «γενικός οικονομικός, πολιτικός και στρατιωτικός μοχλός», σε σχόλια που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.



Στην αρχή του πολέμου, το Ιράν απέκλεισε το Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Απαντώντας, οι ΗΠΑ αργότερα ξεκίνησαν τον δικό τους ναυτικό αποκλεισμό. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επέμεινε ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων στο στενό, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα πλοία

παραμένουν στην περιοχή.



Οι δυτικές χώρες πιέζουν για το άνοιγμα του στενού, με την υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας Ιβέτ Κούπερ να προειδοποιεί ότι ο κόσμος «οδεύει σε μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση» εάν παραμείνει κλειστό.

Πηγή: skai.gr

