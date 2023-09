Αγάπη μου, συρρίκνωσα τα παιδιά: «Ταξιδέψτε» σε πρώτο πρόσωπο, σε μια αυλή, μέσα από ένα τρενάκι LEGO – Βίντεο

Την αγαπημένη ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκις "Αγάπη μου, Συρρίκνωσα τα Παιδιά" με πρωταγωνιστή τον Ρικ Μοράνις θυμίζει το viral βίντεο με ένα τρενάκι μινιατούρα, πιθανότατα LEGO, που "ταξιδεύει" στην… αυλή ενός σπιτιού.

Η πραγματικά περίπλοκη κατασκευή, που πρέπει να κόστισε πολύ σε χρόνο και χρήματα, ταξιδεύει με ταχύτητα που θυμίζει… λίγο υπερταχεία, και διασχίζει γέφυρες πάνω από "λίμνες" (βλέπε πισίνα...), "κάστρα" και πυκνά δάση (βλέπε θάμνους) μέχρι τον τελικό προορισμό του.

"Ταξιδέψτε" λοιπόν σε πρώτο πρόσωπο, με "όχημα" και τη φαντασία σας, σε μια αυλή, μέσα από ένα τρενάκι LEGO...

