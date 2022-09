«Πάγωμα» εκταμίευσης 7,5 δισ. ευρώ στην Ουγγαρία για διαφθορά και παραβίαση του κράτους δικαίου προτείνει η Κομισιόν

Την αναστολή του 65% των ευρωπαϊκών κονδυλίων από τα προγράμματα συνοχής, δηλαδή σχεδόν 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, πρότεινε την Κυριακή η Κομισιόν για την Ουγγαρία για λόγους διαφθοράς και κράτους δικαίου.



Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται ο σχετικός μηχανισμός που συνδέει τις επιδοτήσεις της ΕΕ με το σεβασμό στο κράτος δίκαιου.



Το Συμβούλιο έχει ένα μήνα (με πιθανότητα παράτασης έως και τρεις μήνες) να αποφασίσει εάν θα δώσει το «πράσινο φως» για την ποινή (χρειάζεται ενισχυμένη πλειοψηφία).

«Η σημερινή απόφαση είναι μια σαφής απόδειξη της αποφασιστικότητας της Επιτροπής να προστατεύσει τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να διασφαλίσουμε αυτόν τον σημαντικό στόχο», τόνισε ο Επίτροπος Προϋπολογισμού Γιοχάνες Χαν σε δήλωση μετά τη συνεδρίαση του Κολεγίου των Επιτρόπων.

«Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την κατάσταση και θα ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο που μπορεί να έχει επίδραση στην παρούσα αξιολόγησή της» ανέφερε η Επιτροπή.

Η Ουγγαρία, σύμφωνα με την Κομισιόν, «δεσμεύτηκε να ενημερώσει πλήρως την Επιτροπή για την εκπλήρωση των βασικών βημάτων εφαρμογής έως τις 19 Νοεμβρίου».

Pending implementation of the remedial measures by Hungary, the @EU_Commission College has today decided to propose budget protection measures to the Council under the rule of law conditinality regulation.https://t.co/2oJdQNUBm8