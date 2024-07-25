Ταϊβάν: Φονικό πέρασμα του τυφώνα Γκέμι - Συναγερμός στην Κίνα

Ο τυφώνας Γκέμι πέρασε από τη βόρεια Ταϊβάν σήμερα, αφήνοντας πίσω του δυο νεκρούς και 266 τραυματίες, εκτεταμένες πλημμύρες και προκαλώντας ναυάγιο φορτηγού πλοίου στα ανοικτά, προτού κατευθυνθεί στην ηπειρωτική Κίνα, όπου αναμένεται να φέρει καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις.

Ο Γκέμι είχε αφήσει πίσω ήδη άλλους 6 νεκρούς στις Φιλιππίνες προτού κινηθεί προτού πλήξει την Ταϊβάν.

Ο Γκέμι έφθασε τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 19:00 χθες Τετάρτη ώρα Ελλάδας), στις βορειοανατολικές ακτές της Ταϊβάν, στην κομητεία Γιλάν. Ήταν ο ισχυρότερος τυφώνας που έπληξε τη νήσο τα τελευταία οκτώ χρόνια και συνοδευόταν από ανέμους ταχύτητας ως ακόμη και 227 χιλιομέτρων ανά ώρα, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν.

Ο τυφώνας προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης, η οποία έπληξε κάπου μισό εκατομμύριο νοικοκυριά, πάντως πλέον η παροχή έχει αποκατασταθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της, σύμφωνα με την εταιρεία Taipower.

Typhoon Gaemi lashed the northeastern region of Taiwan on Wednesday night, bringing fierce winds and heavy rain in what was forecast to be the most powerful storm to hit the island in eight years. https://t.co/zcwzWHBrYJ pic.twitter.com/Sw379Lfbgw — The New York Times (@nytimes) July 24, 2024

Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της νήσου, φορτηγό πλοίο υπό σημαία Τανζανίας με εννεαμελές πλήρωμα, υπηκόους της Μιανμάρ, βυθίστηκε ανοικτά της Καοσιούγκ, λιμανιού στη νότια Ταϊβάν, και δεν έχει υπάρξει έκτοτε επικοινωνία με τους ναυτικούς.

Βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Γραφεία, σχολεία και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ανάμεσά τους οι χρηματαγορές, παραμένουν εκτός λειτουργίας σήμερα. Τα περισσότερα τρένα θα ξαναρχίσουν να κυκλοφορούν μετά τις 15:00 (10:00 ώρα Ελλάδας), ενώ όλες οι πτήσεις εσωτερικού και 185 πτήσεις προς και από διεθνή αεροδρόμια ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν.

Συναγερμός στην Κίνα

Περί τις 08:30 (04:00 ώρα Ελλάδας) βρισκόταν πλέον στο στενό της Ταϊβάν και κατευθυνόταν στη Φουτζού, στην επαρχία Φουτζιάν της ηπειρωτικής Κίνας.

Στην Κίνα, όπου αναμένεται ο Γκέμι να πλήξει με καταρρακτώδεις βροχές την επαρχία Φουτζιάν εντός της ημέρας, προτού κινηθεί προς βορρά και σταδιακά εξασθενίσει πάνω από το έδαφος τις επόμενες ώρες, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις εστίες τους κάπου 150.000 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

