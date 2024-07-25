Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φονικό πέρασμα του τυφώνα Γκέμι και χάος σε Φιλιππίνες και Ταϊβάν - Κατευθύνεται προς την Κίνα

Ο ισχυρότερος τυφώνας τα τελευταία οκτώ χρόνια - Nαυάγιο φορτηγού πλοίου στα ανοικτά - Γραφεία, σχολεία και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ανάμεσά τους οι χρηματαγορές, παραμένουν εκτός λειτουργίας σήμερα

Ταϊβάν: Φονικό πέρασμα του τυφώνα Γκέμι - Συναγερμός στην Κίνα

Ο τυφώνας Γκέμι πέρασε από τη βόρεια Ταϊβάν σήμερα, αφήνοντας πίσω του δυο νεκρούς και 266 τραυματίες, εκτεταμένες πλημμύρες και προκαλώντας ναυάγιο φορτηγού πλοίου στα ανοικτά, προτού κατευθυνθεί στην ηπειρωτική Κίνα, όπου αναμένεται να φέρει καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις.

Ο Γκέμι είχε αφήσει πίσω ήδη άλλους 6 νεκρούς στις Φιλιππίνες προτού κινηθεί προτού πλήξει την Ταϊβάν.

Ο Γκέμι έφθασε τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 19:00 χθες Τετάρτη ώρα Ελλάδας), στις βορειοανατολικές ακτές της Ταϊβάν, στην κομητεία Γιλάν. Ήταν ο ισχυρότερος τυφώνας που έπληξε τη νήσο τα τελευταία οκτώ χρόνια και συνοδευόταν από ανέμους ταχύτητας ως ακόμη και 227 χιλιομέτρων ανά ώρα, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν.

Ο τυφώνας προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης, η οποία έπληξε κάπου μισό εκατομμύριο νοικοκυριά, πάντως πλέον η παροχή έχει αποκατασταθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της, σύμφωνα με την εταιρεία Taipower.

Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της νήσου, φορτηγό πλοίο υπό σημαία Τανζανίας με εννεαμελές πλήρωμα, υπηκόους της Μιανμάρ, βυθίστηκε ανοικτά της Καοσιούγκ, λιμανιού στη νότια Ταϊβάν, και δεν έχει υπάρξει έκτοτε επικοινωνία με τους ναυτικούς.

Βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Γραφεία, σχολεία και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ανάμεσά τους οι χρηματαγορές, παραμένουν εκτός λειτουργίας σήμερα. Τα περισσότερα τρένα θα ξαναρχίσουν να κυκλοφορούν μετά τις 15:00 (10:00 ώρα Ελλάδας), ενώ όλες οι πτήσεις εσωτερικού και 185 πτήσεις προς και από διεθνή αεροδρόμια ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν.

Συναγερμός στην Κίνα

Περί τις 08:30 (04:00 ώρα Ελλάδας) βρισκόταν πλέον στο στενό της Ταϊβάν και κατευθυνόταν στη Φουτζού, στην επαρχία Φουτζιάν της ηπειρωτικής Κίνας.

Στην Κίνα, όπου αναμένεται ο Γκέμι να πλήξει με καταρρακτώδεις βροχές την επαρχία Φουτζιάν εντός της ημέρας, προτού κινηθεί προς βορρά και σταδιακά εξασθενίσει πάνω από το έδαφος τις επόμενες ώρες, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις εστίες τους κάπου 150.000 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τυφώνας Φιλιππίνες Ταϊβάν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark