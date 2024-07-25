ι έμμεσες διαπραγματεύσεις με σκοπό να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στο πλαίσιο της οποίας θα αφεθούν ελεύθεροι ισραηλινοί όμηροι και σε αντάλλαγμα παλαιστίνιοι φυλακισμένοι «οδεύουν σε ολοκλήρωση», διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος, την παραμονή της προγραμματισμένης συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο κ. Μπάιντεν θα προσπαθήσει να γεφυρώσει κάποια «τελικά χάσματα» όταν θα υποδεχθεί τον κ. Νετανιάχου αργότερα σήμερα Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, πάντως στοιχεία-κλειδιά της συμφωνίας, ιδιαίτερα η τύχη των ομήρων, εκκρεμεί να γίνουν αποδεκτά από τη Χαμάς, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, που μίλησε σε δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Θεωρούμε πως βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο και ότι μπορεί να συναφθεί συμφωνία», επέμεινε.

Θα υπάρξει «πολλή δραστηριότητα την εβδομάδα που έρχεται» για να οριστικοποιηθεί αυτή, συνέχισε.

Έκρινε ακόμη πως η συμφωνία αυτή είναι «όχι μόνο εφικτή, αλλά απαραίτητη».

Ο αξιωματούχος προσπάθησε να υποβαθμίσει την ομιλία που εκφώνησε στο αμερικανικό Κογκρέσο χθες ο κ. Νετανιάχου, υποσχόμενος «ολοκληρωτική νίκη» επί της Χαμάς, επιμένοντας στο ότι στη συνάντηση στην αμερικανική προεδρία η έμφαση θα δοθεί στο κλείσιμο συμφωνίας.

Η ενδεχόμενη ανακωχή εξαρτάται πλέον από ορισμένα ζητήματα όπως ο τρόπος που θα εφαρμοστεί, αφού η Χαμάς δεν απαιτεί πλέον a priori οριστική κατάπαυση του πυρός και απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας, πάντα σύμφωνα με τον αμερικανικό αξιωματούχο.

«Δεν αναμένω ότι σε αυτή τη συνάντηση (Μπάιντεν-Νετανιάχου) το ζήτημα θα είναι να πει ναι ή όχι, θα πρόκειται περισσότερο για το ‘πώς θα γεφυρώσουμε αυτά τα τελευταία χάσματα;’ Υπάρχουν κάποια πράγματα που χρειαζόμαστε από πλευράς των Ισραηλινών, χωρίς αμφιβολία», είπε.

«Υπάρχουν όμως επίσης στοιχεία-κλειδιά που βρίσκονται αποκλειστικά στα χέρια της Χαμάς, διότι οι όμηροι είναι στα χέρια της Χαμάς», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.