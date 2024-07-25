Πόλεμος στο Σουδάν: Η Διεθνής Αμνηστία καλεί τον ΟΗΕ να επεκτείνει το εμπάργκο όπλων σε όλη τη χώρα

Η Διεθνής Αμνηστία ζητεί σήμερα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να επεκτείνει «επειγόντως» το εμπάργκο όπλων που εφαρμόζεται στην περιοχή του Νταρφούρ σ’ ολόκληρο το Σουδάν, προκειμένου να τερματιστούν «οι παραδόσεις όπλων και πυρομαχικών» στη χώρα της Αφρικής, όπου εξακολουθεί να μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα σε δυο αντίπαλους στρατηγούς, που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να λάβει επειγόντως μέτρα για να επεκταθεί το εμπάργκο όπλων στο σύνολο του Σουδάν», τόνισε σε ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης ο Ντεπρόζ Μουτσένα, γενικός διευθυντής της Αμνηστίας αρμόδιος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιφέρεια.

Ακόμη κι αν το ΣΑ του ΟΗΕ, η αντίδραση του οποίου στον πόλεμο χαρακτηρίζεται «φοβερά ανεπαρκής» από την Αμνηστία, δεν επεκτείνει το εμπάργκο, «όλα τα κράτη» κι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες «πρέπει να σταματήσουν αμέσως να προμηθεύουν όπλα και πυρομαχικά στο Σουδάν», τονίζεται.

Το εμπάργκο που εφαρμόζεται είκοσι χρόνια, από το 2004, αφορά αποκλειστικά το Νταρφούρ, αχανή περιοχή του δυτικού Σουδάν η οποία γειτονεύει με το Τσαντ και στην οποία μαινόταν εμφύλιος τα χρόνια του 2000.

Η έκκληση διατυπώνεται με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης νέας έρευνας της ΜΚΟ, που «δείχνει ότι όπλα που εισέρχονται στη χώρα παραδίδονται σε μαχητές που κατηγορούνται για παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Πρόκειται για όπλα προερχόμενα «από την Κίνα, τη Ρωσία, τη Σερβία, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Υεμένη», σύμφωνα με την έρευνα, που υπογραμμίζει πως πρόκειται συχνά για προϊόντα που απευθύνονται στην «πολιτική αγορά» αλλά «εισάγονται σε μεγάλες ποσότητες στο Σουδάν» και «ενίοτε μεταφέρονται στο Νταρφούρ».

«Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες όπλα κι εκατομμύρια πυρομαχικά που εισέρχονται στο Σουδάν», γεγονός που συμβάλλει στις μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπράιαν Κάστνερ, ερευνητής της Αμνηστίας για καταστάσεις κρίσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ποσότητα των όπλων που εισέρχεται στη χώρα προκαλεί συναγερμό. «Ο πιο πολύς κόσμος σκοτώνεται από ελαφρά όπλα. Οι περισσότερες παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής βίας και των εκτοπισμών, διαπράττονται χάρη σε ελαφρά όπλα», εξήγησε και πρόσθεσε πως «στρατιώτες με τουφέκια καταδιώκουν κόσμο και καίνε σπίτια».

Τη Δευτέρα, η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) υπογράμμισε πως από τους χιλιάδες ανθρώπους που νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομείο που υποστηρίζει στο Χαρτούμ, το 53% έφερε τραύματα από σφαίρες.

Στα μέσα του Απριλίου του 2023 ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις, υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, τον άλλοτε υπ’ αριθμόν δύο του στρατιωτικού καθεστώς με ηγέτη τον πρώτο.

Και οι δυο πλευρές έχουν κατηγορηθεί για εγκλήματα πολέμου, ιδίως επειδή βάζουν εσκεμμένα στο στόχαστρο αμάχους και εμποδίζουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, όταν δεν τη λεηλατούν.

Ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, με ορισμένες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ως ακόμη και για 150.000 νεκρούς, σύμφωνα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για το Σουδάν Τομ Περιέλο.

Μετέτρεψε εξάλλου σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες πάνω από 11 εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ κατέστρεψε μεγάλο μέρος των υποδομών κι έφερε τη χώρα στα πρόθυρα λιμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

