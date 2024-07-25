Αποχαιρετισμός Μπάιντεν: Όσα είπε και όσα δεν είπε

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο Τζο Μπάιντεν απευθύνθηκε στον αμερικανικό λαό για πρώτη φορά μετά την απόσυρση της υποψηφιότητάς του την περασμένη Κυριακή. Το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα) ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών από το Οβάλ Γραφείο στον Λευκό Οίκο φώτισε ορισμένους από τους λόγους αποχώρησής του.



Η ομιλία του διήρκεσε, περίπου, δέκα λεπτά και εστίασε (και) στους λόγους εξαιτίας των οποίων, ο Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί – όπως είπε – απειλή για την αμερικανική δημοκρατία. Χωρίς να τον κατονομάσει, διερωτήθηκε εάν η προσωπικότητα του προέδρου της χώρας έχει ακόμη σημασία και ζήτησε από τους ψηφοφόρους να αναρωτηθούν, εάν ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να αναλάβει το ιερό φορτίο αυτής της θέσης ή της ίδιας της αμερικανικής δημοκρατίας.

For the next six months, I'll be focused on my job as your president.



Here's what lies ahead. pic.twitter.com/hM06nZtV8V July 25, 2024



«Σε αυτόν τον ιερό χώρο, περιβάλλομαι από τα πορτραίτα σπουδαίων Αμερικανών προέδρων» τόνισε στην αρχή της ομιλίας του. «Ο Τόμας Τζέφερσον έγραψε τα αθάνατα λόγια που οδηγούν το έθνος αυτό. Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον μας έδειξε πως οι πρόεδροι δεν είναι βασιλείς».



Εξηγώντας γιατί έλαβε την ιστορική απόφαση του να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα, ο Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι τα όσα κατάφερε ως πρόεδρος, η ηγεσία του στην παγκόσμια σκηνή και το όραμά του για το μέλλον της Αμερικής «άξιζαν μια δεύτερη θητεία, αλλά τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο όταν πρέπει να διασώσουμε την δημοκρατία μας. Αυτό συμπεριλαμβάνει και την προσωπική φιλοδοξία».



«Ο ιερός σκοπός τελειοποίησης του έθνους μας δεν έχει να κάνει με εμένα αλλά με εσάς», επεσήμανε, και έστρεψε την προσοχή του στην αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Κάμαλα Χάρις που, πλέον, διεκδικεί το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος.



«Έτσι αποφάσισα πως ο καλύτερος τρόπος για να πάμε μπροστά είναι παραδώσω τη σκυτάλη στη νεότερη γενιά. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να ενώσω το έθνος μας. Γνωρίζετε, ότι υπάρχει χρόνος και θέση για πολυετή παρουσία στη δημόσια ζωή. Υπάρχει όμως και χρόνος και θέση για νέες φωνές, φρέσκιες φωνές – ναι, φωνές νεότερων. Και αυτή η στιγμή είναι τώρα».



Χωρίς να εξηγήσει γιατί έλαβε αυτή την απόφαση μόλις τρεις μήνες πριν τη διεξαγωγή των αμερικανικών προεδρικών εκλογών επαίνεσε την Κάμαλα Χάρις χαρακτηρίζοντάς την «έμπειρη», «σκληρή» και «ικανή υποψήφια» συμπληρώνοντας πως «τώρα, η επιλογή εξαρτάται από εσάς, τον αμερικανικό λαό».

I revere this office, but I love my country more. — President Biden (@POTUS) July 25, 2024

Είχε ήδη μιλήσει για τα όσα κατάφερε ο ίδιος παραπέμποντας στον ηγετικό του ρόλο στην εξωτερική πολιτική, συμπεριλαμβάνοντας την υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, ως ένα από τα επιτεύγματα, όπως είπε, για τα οποία είναι περισσότερο υπερήφανος. Υπενθύμισε στους ψηφοφόρους το νομοσχέδιο που υπέγραψε για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, το νομοσχέδιο για την αποτροπή φονικών ενόπλων επιθέσεων και το νομοσχέδιο για την επέκταση της πρόσβασης στο σύστημα υγείας.

Αναφερόμενος δε στην ημέρα που ορκίστηκε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιανουάριο 2021, λίγες ημέρες μετά την εισβολή οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο και σχεδόν έναν χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού περιέγραψε πόσο μακριά κατάφεραν να προχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Στη συνέχεια, προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ρητορική των Ρεπομπλικανών πως «αφού δεν είναι σε θέση να είναι υποψήφιος, δεν είναι ούτε σε θέση να παραμένει πρόεδρος», έστρεψε το βλέμμα του στους επόμενους έξι μήνες προεδρίας του επισημαίνοντας ότι θα επικεντρωθεί στη μείωση του κόστους ζωής και ότι θα ζητήσει τη μεταρρύθμιση του Ανώτατου Δικαστηρίου χαρακτηρίζοντάς την «κρίσιμη για τη δημοκρατία μας».

Το διάγγελμα Μπάιντεν αποσιώπησε την ψυχρή αλήθεια για τον ίδιο. Αυτή που έδειχνε πως ήταν ξεκάθαρο πως θα έχανε τις εκλογές, ντροπιασμένος από αποκαρδιωτικές εμφανίσεις και ένα διογκούμενο κύμα Δημοκρατικών σε απόγνωση να τον καλεί σε παραίτηση. Ήταν όμως και μία ομιλία αποχαιρετισμού με συγκεντρωμένους πολίτες έξω από τον Λευκό Οίκο να δακρύζουν και ορισμένους δημοσιογράφους να προσπαθούν να κρύψουν τη συγκίνησή τους.

Για το τέλος, λίγο πριν παραδώσει την σκυτάλη, ο Τζο Μπάιντεν φύλαξε ένα προσωπικό μήνυμα προς τους ψηφοφόρους. «Σας είμαι ευγνώμων», είπε, και υπενθυμίζοντας τα λόγια του Βενιαμίν Φραγκλίνου, τόνισε «η Ιστορία είναι στα δικά σας χέρια».

Πηγή: skai.gr

