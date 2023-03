Συναγερμός στην Ταϊβάν. Η Κίνα έστειλε 25 μαχητικά αεροσκάφη και τρία πολεμικά πλοία προς την Ταϊβάν το πρωί της Τετάρτης, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του νησιού, την ώρα που η διπλωματική ένταση μεταξύ του Πεκίνου και του κύριου υποστηρικτή της Ταϊπέι, Ουάσινγκτον, παραμένει σε υψηλά επίπεδα.



Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι 19 από αυτά τα αεροσκάφη πέρασαν στη ζώνη αναγνώρισης της αεράμυνας της Ταϊβάν, ενώ τα πολεμικά πλοία συνέχιζαν να επιχειρούν στα στενά της Ταϊβάν. Πρόσθεσε ότι η Ταϊβάν απάντησε σηκώνοντας μαχητικά, αποστέλλοντας πλοία και ενεργοποιώντας παράκτια συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας για να «παρακολουθήσει στενά και να ανταποκριθεί».



Η Κίνα πραγματοποιεί τέτοιες εισβολές σε σχεδόν καθημερινή βάση, μέρος των οποίων ονομάζονται τακτικές της «γκρίζας ζώνης», με στόχο τον εκφοβισμό και τη φθορά του εξοπλισμού της Ταϊβάν, την εξάντληση του προσωπικού της και την υποβάθμιση του ηθικού της κοινής γνώμης. Αυτές οι τακτικές περιλαμβάνουν επίσης κυβερνοπόλεμο και παραπληροφόρησης, αλλά και προσπάθειες να στερηθεί η Ταϊβάν από διπλωματικούς συμμάχους.



Η Ταϊβάν απάντησε αναβαθμίζοντας τον στόλο μαχητικών αεροσκαφών F-16 και παραγγέλνοντας 66 ακόμη αεροπλάνα από τις ΗΠΑ, ενώ αγόρασε μια σειρά από άλλα όπλα και επέκτεινε την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία από τέσσερις μήνες σε ένα χρόνο. Η Ταϊπέι έδωσε και σχετικό χάρτη για τις κινεζικές κινήσεις.

25 PLA aircraft and 3 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/XsvnjS01Me