Το Νότιο Σουδάν, το νεότερο κράτος στον κόσμο, βυθισμένο στην αστάθεια και τη φτώχεια, ουδέποτε έλαβε τόσο λίγη διεθνή βοήθεια όσο φέτος αφότου ιδρύθηκε το 2011 και πλέον σχεδόν ο μισός πληθυσμός είναι αντιμέτωπος με διατροφική ανασφάλεια, προειδοποιεί σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam.

Οι δημοσιονομικές περικοπές παραδοσιακών διεθνών δωρητών --ιδίως των ΗΠΑ, που είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά-- «στερεί από τον πληθυσμό ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια ακριβώς τη στιγμή που την είχε μεγαλύτερη ανάγκη», τόνισε η Oxfam στην ανακοίνωσή της.

Το 2025, το Σουδάν έχει λάβει το «το χαμηλότερο ποσό που δόθηκε ποτέ από δωρητές από την ίδρυση του κράτους το 2011», τονίζει η ΜΚΟ.

«Μόνο έναν μήνα πριν από το τέλος της χρονιάς, το (διεθνές) σχέδιο για την επείγουσα χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας κατά το 2025, ύψους 1,6 δισεκ. δολαρίων, είχε χρηματοδοτηθεί κατά λιγότερο από 41%», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ενώ οι αρχές δεν εγγυώνται καν τις πιο βασικές υπηρεσίες, οι πετρελαϊκοί πόροι του Νότιου Σουδάν συχνά διασπαθίζονται από διεφθαρμένες ελίτ και «σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι, ή σχεδόν ο μισός πληθυσμός, υποφέρουν από σοβαρή κρίση πείνας και δύσκολα αποκτούν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και υγειονομικές υποδομές», αριθμός που μπορεί να έχει φθάσει τα 7,5 εκατ. ανθρώπους τον ερχόμενο Απρίλιο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Προτρέπουμε τους διεθνείς δωρητές να μην ξεχνούν τι γίνεται στο Σουδάν και τις συνέπειες στο Νότιο Σουδάν, όπου εκατομμύρια ευάλωτοι άνθρωποι μπορεί να αφεθούν στην τύχη τους και να πεθάνουν από πείνα ή να βρεθούν αντιμέτωποι με ταχεία εξάπλωση ασθενειών αν δεν αποκατασταθεί η βοήθεια επειγόντως», προειδοποιεί η Σαμπνάμ Μπαλούτς, η διευθύντρια του παραρτήματος της Oxfam στο Νότιο Σουδάν.

Άμεσος κίνδυνος λιμού στη χωρά

«Η υψηλή δριμύτητα της οξείας διατροφικής ανασφάλειας στο Νότιο Σουδάν είναι πολύ ανησυχητική, απαιτεί άμεση και μεγάλης κλίμακας αντίδραση για να σωθούν ζωές, να προστατευτεί το βιός ανθρώπων και να προληφθεί περαιτέρω επιδείνωση», επισήμαινε στις αρχές του μήνα ανάλυση του ολοκληρωμένου πλαισίου για τη διατροφική ασφάλεια (IPC).

«Κίνδυνος λιμού» υπάρχει σε διάφορους τομείς του Νότιου Σουδάν -- απειλείται να πλήξει σχεδόν 30.000 πολίτες μεσοπρόθεσμα, ανέφερε η ίδια πηγή.

Σχεδόν 2,1 εκατομμύρια παιδιά μεταξύ 6 μηνών και 5 ετών διέτρεχαν κίνδυνο να υποστούν οξύ υποσιτισμό και να χρειαστούν επείγουσα θεραπεία και σίτιση το διάστημα μεταξύ του Ιουλίου του 2025 και του Ιουνίου του 2026, πάντα κατά το IPC.

Βία, πόλεμοι και προσφυγιά

Το Νότιο Σουδάν, που απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Σουδάν πριν από δεκατέσσερα χρόνια, βυθίστηκε σε πολυαίμακτη εμφύλια σύρραξη από το 2013 ως το 2018, με τουλάχιστον 400.000 νεκρούς.

Φέτος οι ανησυχίες πως επαπειλείται νέα ένοπλη σύρραξη εντάθηκαν, μετά την άσκηση δίωξης τον Σεπτέμβριο σε βάρος του αντιπροέδρου του για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Ο Ρικ Μάκαρ τέθηκε υπό κράτηση τον Μάιο από μονάδες πιστές στον πρόεδρο Σάλβα Κιρ.

Η βία στη χώρα έκτοτε ανάγκασε 300.000 Νοτιοσουδανούς να εγκαταλείψουν τη χώρα, υπολόγιζε ο ΟΗΕ τον Οκτώβριο. Οι πρόσφυγες προστίθενται στους πάνω από δύο εκατομμύρια εξαναγκαστικά εκτοπισμένους στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την Oxfam.

Εξάλλου το Νότιο Σουδάν έχει υποδεχτεί πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες από το γειτονικό Σουδάν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

