Τα σχόλια του Μπάιντεν ανέβασαν τις τιμές του πετρελαίου

Με μια δήλωσή του ο Τζο Μπάιντεν έφερε εκτίναξη στις τιμές του πετρελαίου.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ «συζητούν» την πιθανότητα το Ισραήλ να χτυπήσει ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου να εκτιναχθεί κατά 5%, αφού ξεπέρασε τα 77 δολάρια το βαρέλι.
Το Ιράν είναι ο έβδομος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, εξάγοντας περίπου το ήμισυ της παραγωγής του στο εξωτερικό.
Ο κ. Μπάιντεν είπε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι δεν πίστευε ότι θα υπήρχε ένας ολοκληρωτικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά υπήρχαν ακόμη «πολλά να γίνουν» για να επιφέρει ηρεμία στην περιοχή.
