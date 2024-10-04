Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 και πλέον τραυματίστηκαν σε έφοδο εναντίον πόλης στην Αϊτή που εξαπέλυσε η συμμορία Gran Grif, ανέφερε χθες Πέμπτη η εφημερίδα Le Nouvelliste, καθώς αντίπαλες οργανώσεις κακοποιών επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους εκτός της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς.

Χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν την πόλη, την Ποντ Σοντέ, κάπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας, και κατέφυγαν στην παραθαλάσσια κοινότητα Σεντ Μαρκ, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας.

Άλλα μέσα ενημέρωσης εκτίμησαν πως οι νεκροί ενδέχεται να είναι δεκάδες.

Η αϊτινή αστυνομία περιορίστηκε να επιβεβαιώσει μόνο πως υπάρχουν νεκροί και σοβαρά τραυματίες, χωρίς να δώσει απολογισμό θυμάτων. Αργότερα, ανέφερε πως στοιχεία ειδικής μονάδας κατά των συμμοριών στάλθηκαν στην περιοχή.

«Η αστυνομία έλαβε επίσημα διαταγή να αποκαταστήσει την τάξη και να εμποδίσει όσους σπέρνουν τον τρόμο στον νομό Αρτιμπονίτ να κάνουν κι άλλο κακό», τόνισε το υπουργείο Δικαιοσύνης της Αϊτής, διαβεβαιώνοντας πως «τα εγκλήματα αυτά δεν θα μείνουν ατιμώρητα».

Μέλη της συμμορίας υπό τον 36χρονο Λάξον Ελάν, στον οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις από τον ΟΗΕ τον περασμένο μήνα, πυρπόλησαν κτίρια κι εκτέλεσαν ανθρώπους εν μέση οδώ, ανέφερε η εφημερίδα Λε Νουβελίστ.

Η Ποντ Σοντέ, πόλη με μεγάλη παραγωγή ρυζιού, βρίσκεται σε περιοχή που χαρακτηρίζεται σιτοβολώνας της Αϊτής. Είναι χτισμένη γύρω από γέφυρα σε σταυροδρόμι οδού που συνδέει την πρωτεύουσα με τον βορρά.

Η περιοχή Αρτιμπονίτ έχει βιώσει κάποια από τα χειρότερα επεισόδια βίας εκτός πρωτεύουσας και η κατάσταση περιπλέκει την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, καθώς ο μισός πληθυσμός είναι αντιμέτωπος με οξεία διατροφική ανασφάλεια και χιλιάδες άνθρωποι στην Πορτ-ο-Πρενς ουσιαστικά υφίστανται λιμό.

Το κυριότερο λιμάνι της πρωτεύουσας εξάλλου συνεχίζει να μη λειτουργεί, εξαιτίας επιθέσεων συμμοριών.

Ο αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων εξαιτίας της δράσης συμμοριών πλέον ξεπέρασε τους 700.000, σχεδόν διπλασιάστηκε σε έξι μήνες, παρά το ότι έχει αρχίσει από το καλοκαίρι να αναπτύσσεται διεθνής δύναμη με πράσινο φως του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να βοηθήσει την αστυνομία να ανακτήσει τον έλεγχο της κατάστασης.

Η γειτονική Δομινικανή Δημοκρατία ανακοίνωσε προχθές Τετάρτη πως θα εντείνει τις απελάσεις αϊτινών μεταναστών, που θα φθάσουν ως και τις 10.000 την εβδομάδα, με φόντο την επιδείνωση της κατάστασης και την αργή και περιορισμένη πρόοδο στην Αϊτή μετά το ότι έχουν αναπτυχθεί μερικές εκατοντάδες μέλη της Πολυεθνικής Αποστολής Υποστήριξης Ασφαλείας (ΠΑΥΑ), της οποίας ανέλαβε να ηγηθεί η Κένυα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

