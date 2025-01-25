Αμερικανοί αξιωματούχοι ετοιμάζονται να στείλουν χιλιάδες επιπλέον στρατεύματα στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, στρατιωτών εξοπλισμένων με οχήματα μάχης Stryker 20 τόνων, σύμφωνα με τέσσερις Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τον σχεδιασμό.

Το Πεντάγωνο σπεύδει να συνδυάσει επιλογές για μια επιχείρηση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης. Εάν εγκριθούν όλα, θα επεκταθεί κατά πολύ η παρουσία του στρατού, από το Τέξας μέχρι την Καλιφόρνια, όπου περίπου 2.500 στρατιώτες είναι τοποθετημένοι για να βοηθήσουν τα Τελωνεία και την Προστασία των Συνόρων των ΗΠΑ στον εντοπισμό και τη σύλληψη μεταναστών που επιδιώκουν να εισέλθουν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένας στρατιωτικός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει μια ευαίσθητη και εξελισσόμενη κατάσταση, είπε ότι ορισμένες μονάδες έχουν λάβει ειδοποιήσεις που προειδοποιούν ότι μπορεί να χρειαστεί να αναπτυχθούν ανάλογα με τις επιθυμίες της κυβέρνησης Τραμπ. Αυτές οι προσπάθειες θα συμπληρώσουν την απόφαση του Πενταγώνου αυτή την εβδομάδα να στείλει 1.500 στρατιωτικούς στα σύνορα για να αυξήσει την υπάρχουσα δύναμη που χρονολογείται από την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Ο Τραμπ έχει παρουσιάσει τη ροή ανθρώπων και παράνομων ναρκωτικών στα νότια σύνορα της Αμερικής ως εισβολή που πρέπει να αντιμετωπιστεί με στρατιωτική ισχύ. Από καιρό έχει δείξει όρεξη να χρησιμοποιήσει στρατεύματα των ΗΠΑ στο εσωτερικό για επιδείξεις βίας, είτε για να αποτρέψει τη μετανάστευση είτε για να καταστείλει τις πολιτικές διαμαρτυρίες.

Η προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα θα μπορούσε να περιλαμβάνει πάνω από 10.000 στρατιώτες και πεζοναύτες, δήλωσαν αξιωματούχοι της άμυνας.

Ο Στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης του αρχηγείου της 10ης Ορεινής Μεραρχίας, η οποία διοικείται από στρατηγό δύο αστέρων, δήλωσαν αξιωματούχοι. Η μονάδα πεζικού εδρεύει στο Fort Drum στη βόρεια Νέα Υόρκη - όχι μακριά από τα σύνορα με τον Καναδά - και είναι διαθέσιμη εάν χρειαστεί, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι συζητήσεις περιέλαβαν επίσης την αποστολή μιας ταξιαρχίας στρατιωτών πεζικού από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία στη Βόρεια Καρολίνα και μια μονάδα με οχήματα μάχης Stryker από την 4η Μεραρχία Πεζικού στο Κολοράντο. Κάθε ταξιαρχία έχει περισσότερους από 3.000 στρατιώτες, αλλά δεν είναι σαφές αν θα αναπτυχθούν όλοι.

Η ταξιαρχία εντός της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας που θα μπορούσε να σταλεί στα σύνορα είναι γνωστή ως Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης. Τέτοιες μονάδες είναι ουσιαστικά πάντα σε επιφυλακή και έτοιμες να αναπτυχθούν οπουδήποτε μέσα σε μια ημέρα - συνήθως για μεγάλες κρίσεις στο εξωτερικό. Οι πρόσφατες αναθέσεις περιελάμβαναν την Ανατολική Ευρώπη, μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, και το Αφγανιστάν, μετά την κατάληψη της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν το 2021. Εάν η Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης σταλεί στα σύνορα με το Μεξικό, η κίνηση θα είναι πιθανώς προσωρινή και τελικά μια άλλη ταξιαρχία θα την αντικαταστήσει, είπαν δύο αξιωματούχοι.

Εντός του Σώματος Πεζοναυτών, οι συζητήσεις μέχρι στιγμής έχουν περιλάβει την αποστολή έως και 2.500 στρατιωτών από όλη την υπηρεσία, είπε ένας αξιωματούχος που προειδοποίησε ότι περισσότερα στρατεύματα θα μπορούσαν να αποσταλούν ανάλογα με το τι θα αποφασίσει η διοίκηση. Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιος τύπος μονάδων εξετάζεται πέρα ​​από μια ομάδα με οχήματα μάχης, που χρησιμοποιήθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι να κατασκευάζουν εμπόδια.

Τα Strykers είναι θωρακισμένα, διαθέτουν ισχυρά οπτικά και αισθητήρες και καλύπτονται με αφαιρούμενα πολυβόλα. Χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια των πολέμων στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ και πιο πρόσφατα στάλθηκαν από την κυβέρνηση Μπάιντεν στην ουκρανική κυβέρνηση για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των ρωσικών δυνάμεων. Τα ουκρανικά στρατεύματα χρησιμοποίησαν τα οκτάτροχα μεγαθήρια για να πραγματοποιήσουν μια εκπληκτική επιδρομή στη Ρωσία το καλοκαίρι. Οι αισθητήρες και τα οπτικά στοιχεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανίχνευση των συνοριακών διελεύσεων και τα οχήματα θα παρέχουν στα στρατεύματα γρήγορη μεταφορά, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ένας αξιωματούχος που γνωρίζει τις συζητήσεις που διεξάγονται στο Πεντάγωνο είπε ότι ένα από τα σχέδια που εξετάζονται περιλαμβάνει μια ορατή οδική πορεία οχημάτων Stryker με προορισμό τα σύνορα με το Μεξικό - ένα δραματικό θέαμα, αν συμβεί.

Αυτός ο αξιωματούχος σημείωσε ότι έχουν συζητηθεί και άλλοι τρόποι δράσης και δεν είναι σαφές εάν θα αναπτυχθούν καθόλου Strykers.

Η σχέση του Τραμπ για τον στρατιωτικό συμβολισμό είναι βαθιά. Κατά την πρώτη του θητεία, παρήγγειλε άρματα μάχης Abrams στην Ουάσιγκτον για έναν εορτασμό για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας. Το σχέδιο προκάλεσε ανησυχίες ότι τα τεράστια οχήματα θα κατέστρεφαν τους δρόμους της πόλης και τελικά τα τανκς έμειναν σε αυτοκινητάμαξες στα περίχωρα της πρωτεύουσας ενώ μικρότερα μαχητικά οχήματα πεζικού Bradley εισήχθησαν για να πλαισιώσουν τον πρόεδρο καθώς εκφωνούσε τον λόγο του στο Μνημείο του Λίνκολν.

