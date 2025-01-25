Το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ ανακοίνωσε ότι άλλαξε και επισήμως τις ονομασίες του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής και του όρους Ντενάλι της Αλάσκας σε όρος Μακίνλεϊ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την αλλαγή αυτή λίγες ώρες αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του, υλοποιώντας μια προεκλογική υπόσχεσή του.

«Ο Κόλπος του Μεξικού πλέον θα ονομάζεται επισήμως Κόλπος της Αμερικής και η υψηλότερη κορυφή της Βόρειας Αμερικής θα φέρει και πάλι το όνομα Όρος Μακίνλεϊ» ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Το βουνό αυτό ονομαζόταν και παλαιότερα Μακίνλεϊ, προς τιμή του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ουίλιαμ Μακίνλεϊ. Μετονομάστηκε σε Ντενάλι (που σημαίνει «ψηλό» στη γλώσσα των ιθαγενών Κογιουκόν) το 1975, κατόπιν αιτήματος της Πολιτείας της Αλάσκας.

«Οι αλλαγές αυτές επαναβεβαιώνουν τη δέσμευση του έθνους μας στη διαφύλαξη της εξαιρετικής κληρονομιάς των Ηνωμένων Πολιτειών και διασφαλίζουν ότι οι μελλοντικές γενιές των Αμερικάνων θα τιμούν την παρακαταθήκη των ηρώων και των ιστορικών αποκτημάτων τους» σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Μολονότι ο Τραμπ μπορεί να δώσει εντολή στην αμερικανική γεωγραφική υπηρεσία να αλλάξει την ονομασία του Κόλπου του Μεξικού, η αλλαγή αυτή είναι μάλλον απίθανο να αναγνωριστεί διεθνώς. Το Μεξικό, που όπως και οι ΗΠΑ έχει μακριά ακτογραμμή στον Κόλπο αυτόν, παρατήρησε ότι η ονομασία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και χρησιμοποιείται στη ναυσιπλοΐα εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Πρόσφατα, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σεϊνμπάουμ αστειεύτηκε προτείνοντας η Βόρεια Αμερική, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, να μετονομαστεί σε «Μεξικάνικη Αμερική» (Mexican America), μια ιστορική ονομασία που χρησιμοποιείται σε έναν από τους πρώτους χάρτες της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

